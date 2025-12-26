Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ciekawostki

Polacy obchodzą święta na stacji polarnej. "Tutaj nie ma czegoś takiego jak dni wolne"

Święta na stacji polarnej
Polarnicy nie mają wolnego
Źródło: TVN24
Polacy obchodzą święta Bożego Narodzenia na całym świecie. Są wśród nich uczestnicy 48. Wyprawy Polarnej na Spitsbergenie. Na antenie TVN24 kierownik misji opowiedział, jak wygląda świętowanie na stacji polarnej.

48. Wyprawa Polarna IGF PAN 2025/2026 to całoroczna misja w Polskiej Stacji Polarnej Hornsund na Spitsbergenie, największej wyspie Svalbardu, norweskiego archipelagu na Morzu Arktycznym. Jej celem są badania naukowe i utrzymanie stacji. Na miejscu pracują specjaliści w zakresie meteorologii, hydrologii czy geofizyki, a także pracownicy techniczni.

Wspólna celebracja

Członkowie misji spędzają na stacji cały rok, w tym święta. Kierownik wyprawy, hydrochemik Krzesimir Tomaszewski, opowiedział na antenie TVN24, jak przebiega Boże Narodzenie na stacji polarnej.

- Siedzimy wspólnie. Jesteśmy daleko od domu, od naszych rodzin, znajomych i bliskich, spędzamy czas razem, gotujemy, biesiadujemy, przychodzi do nas święty Mikołaj - wyjaśnił Tomaszewski.

Inni uczestnicy wyprawy uzupełnili, że każdy dodaje coś od siebie i na stole na pewno znalazło się więcej niż 12 potraw, więc lodówka pęka w szwach. Jest także więcej czasu dla siebie niż w domu.

Święta na stacji polarnej
Święta na stacji polarnej
Źródło: TVN24

Nawet w święta nie ma wolnego

To, czy w święta członkowie misji mają wolne, czy praca trwa non stop, zależy od stanowiska. Kierownik wyprawy opisał pracę naukową części zespołu.

- Meteorolodzy oczywiście pracują non stop, tutaj nie ma czegoś takiego jak dni wolne czy urlopy, tak samo nas tutaj z kolegą interesuje pogoda, ponieważ próbki zbieramy w zależności od tego, czy jest ładnie, czy jest brzydko. Obecnie pogoda jest taka, że jest dosyć dużo opadów, więc też mamy dużo pracy - opowiadał Tomaszewski.

Równie zajęci są pracownicy techniczni, ponieważ aby stacja działała sprawnie, konieczne jest m.in. wykonywanie bieżących napraw.

- Techniczni mają pracę non stop, co chwilę coś trzeba robić, podreperować i prąd musi być dostarczony do stacji cały czas. Agregaty prądotwórcze absolutnie nie mają żadnej wolnej minuty - podsumował.

Jak wyglądają święta na stacji polarnej?
Źródło: TVN24

Autorka/Autor: kp

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej
Dowiedz się więcej:

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
TAGI:
ArktykaŚwięta Bożego Narodzenia
Czytaj także:
Silne opady deszczu w Oksytanii doprowadziły do podtopień
Miesięczne opady w kilka godzin
Świat
Ulewy doprowadziły do wezbrania rzek w prowincji Girona w Katalonii
Czerwone alerty, fale nawet na sześć metrów
Świat
Zima, śnieg, auto, parasol
Pogoda na sylwestra i Nowy Rok. Co nas czeka
Prognoza
Gołoledź
Niebezpieczna aura w wielu regionach. Są alarmy
Prognoza
Mróz w Korei Południowej
Odczuwalna temperatura wyniosła -35 stopni
Świat
Powodzie i lawiny błotne nawiedziły Kalifornię
Skala zniszczeń na nagraniach. "Nie mogę dostać się do garażu"
Świat
Zima, sople
Dużo oblodzeń na szlakach. Ratownicy apelują
Skutki lawiny błotnej w Palmdale w hrabstwie Los Angeles
Masy błota i wody zalały Kalifornię. Są ofiary śmiertelne
Świat
Przymrozek, zima, jesień, szron, mróz, zimno, Korytniki
Na południu silny mróz, na północy prawie 5 stopni na plusie
Wiatr, silny wiatr, wichury
W części kraju podmuchy będą dość silne
Prognoza
Zniszczona droga w wyniku aktywności wulkanu błotnego
Popękały drogi i fundamenty. Mieszkańcy gotowi do ewakuacji
Świat
Seydisfjordur na Islandii
Prawie 20 stopni w noc wigilijną na Islandii
Świat
Mroźna noc
Noc znów sporo na minusie
Prognoza
Mróz śnieg zima
Nadchodzą opady śniegu i silny wiatr
Arleta Unton-Pyziołek
shutterstock_2445861655
Katastrofa na najwyższym szczycie Afryki. Nie żyje pięć osób
Świat
Halo
"Nikt z nas nigdy nie spotkał się z takim fenomenem. To było coś wyjątkowego"
Inżynier NASA Guy Naylor przebrany za Świętego Mikołaja
Święty Mikołaj i załoga Artemis II gotowi do lotu wokół Księżyca
Nauka
Delfiny
Delfiny w Odrze. Uchwyciła je kamera
Deszcz meteorów
Warto spojrzeć w niebo. Aktywność rozpoczynają Kwadrantydy
Ciekawostki
Mróz w Polsce
Noc z przeszywającym mrozem. Tu było lodowato
Powodzie w Kalifornii
Woda wdzierała się do domów. Ogłoszono stan wyjątkowy
Świat
Kolejny dzień z mroźną nocą i słońcem za dnia
Pogodne niebo, ale szczypnie mróz
Prognoza
mikolaj prezenty sanie AdobeStock_126385481
Święty Mikołaj w drodze. Sanie nad oceanem
Ciekawostki
shutterstock_2217746671
W rybach z importu mogą znajdować się "wieczne chemikalia"
Nauka
AdobeStock_554203457_Preview
W nocy temperatura spadnie do nawet -13 stopni
Prognoza
Start indyjskiej rakiety LVM3-M6
Indie umieściły rekordowego satelitę na orbicie
Świat
Nocne niebo (zdjęcie poglądowe)
"Pierwsza gwiazdka" już na niebie
Ciekawostki
Powódź w Kalifornii
Najwyższy stopień zagrożenia powodziowego na święta
Świat
AdobeStock_1811684334
Pogoda na Boże Narodzenie. Mróz jeszcze nie odpuści
Prognoza
Opady marznące, śnieg z deszczem
Tu po świętach może zrobić się ślisko
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom