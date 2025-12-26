Polacy obchodzą święta na stacji polarnej. "Tutaj nie ma czegoś takiego jak dni wolne"

Polarnicy nie mają wolnego Źródło: TVN24

48. Wyprawa Polarna IGF PAN 2025/2026 to całoroczna misja w Polskiej Stacji Polarnej Hornsund na Spitsbergenie, największej wyspie Svalbardu, norweskiego archipelagu na Morzu Arktycznym. Jej celem są badania naukowe i utrzymanie stacji. Na miejscu pracują specjaliści w zakresie meteorologii, hydrologii czy geofizyki, a także pracownicy techniczni.

Wspólna celebracja

Członkowie misji spędzają na stacji cały rok, w tym święta. Kierownik wyprawy, hydrochemik Krzesimir Tomaszewski, opowiedział na antenie TVN24, jak przebiega Boże Narodzenie na stacji polarnej.

- Siedzimy wspólnie. Jesteśmy daleko od domu, od naszych rodzin, znajomych i bliskich, spędzamy czas razem, gotujemy, biesiadujemy, przychodzi do nas święty Mikołaj - wyjaśnił Tomaszewski.

Inni uczestnicy wyprawy uzupełnili, że każdy dodaje coś od siebie i na stole na pewno znalazło się więcej niż 12 potraw, więc lodówka pęka w szwach. Jest także więcej czasu dla siebie niż w domu.

Nawet w święta nie ma wolnego

To, czy w święta członkowie misji mają wolne, czy praca trwa non stop, zależy od stanowiska. Kierownik wyprawy opisał pracę naukową części zespołu.

- Meteorolodzy oczywiście pracują non stop, tutaj nie ma czegoś takiego jak dni wolne czy urlopy, tak samo nas tutaj z kolegą interesuje pogoda, ponieważ próbki zbieramy w zależności od tego, czy jest ładnie, czy jest brzydko. Obecnie pogoda jest taka, że jest dosyć dużo opadów, więc też mamy dużo pracy - opowiadał Tomaszewski.

Równie zajęci są pracownicy techniczni, ponieważ aby stacja działała sprawnie, konieczne jest m.in. wykonywanie bieżących napraw.

- Techniczni mają pracę non stop, co chwilę coś trzeba robić, podreperować i prąd musi być dostarczony do stacji cały czas. Agregaty prądotwórcze absolutnie nie mają żadnej wolnej minuty - podsumował.

