W ciągu jednego roku może wystąpić od dwóch do pięciu zaćmień Słońca, przy czym maksymalnie dwa z nich mogą być całkowite. Jest to związane z tym, że orbita Księżyca jest nachylona pod kątem ponad 5 stopni w stosunku do orbity Ziemi, która obiega Słońce. To sprawia, że zwykle cień Księżyca mija Ziemię. Aby zaćmienie Słońca doszło do skutku, orbita naszego naturalnego satelity musi przeciąć orbitę Ziemi.