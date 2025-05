Zmniejszenie ryzyka astmy w miastach. Te badania powinny zainteresować urbanistów

Naukowcy z Unii Europejskiej pod kierownictwem specjalistów ze szwedzkiego Karolinska Institutet przebadali prawie 350 tysięcy osób w różnym wieku z 14 grup w siedmiu krajach: Szwecji, Niemczech, Polsce, Czechach, Holandii, Hiszpanii oraz Estonii. Informacje na temat adresów zamieszkania każdej osoby umożliwiły powiązanie danych dotyczących różnych zagrożeń środowiskowych w miastach z poszczególnymi osobami. Narażenia obejmowały zanieczyszczenie powietrza, temperaturę na zewnątrz oraz poziom gęstości zaludnienia. Do badań wykorzystano także zdjęcia satelitarne.

- Poprzednie badania zazwyczaj obliczały ryzyko związane z jednym czynnikiem środowiskowym na raz. My połączyliśmy kilka czynników i opisaliśmy, jak razem wpływają one na ryzyko rozwoju astmy - mówił Zhebin Yu, badacz i adiunkt w Instytucie Medycyny Środowiskowej przy Karolinska Institutet. Jak dodał, to zapewniło lepszy obraz zagrożeń środowiskowych, ponieważ życie w mieście zwykle wiąże się z narażeniem na kilka negatywnych czynników w tym samym czasie.