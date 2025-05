Wietrzne i burzowe dni mogą pogarszać naszą alergię. Dlaczego?

Pyłki roślin, prawdziwa zmora alergików, rozprzestrzeniają się między innymi za pomocą wiatru, który niestety nie jest tak skuteczny jak owady zapylające. Prawdopodobieństwo, że ziarno wyląduje we właściwym miejscu jest niewielkie, dlatego też drzewa zapylane za pomocą wiatru produkują duże ilości odpowiednio lekkiego pyłku. Zwiększa to szansę na pomyślne zapylenie, ale ma też negatywne konsekwencje dla alergików. Mikroskopijne cząstki mogą dostać się do oczu, gardła i płuc, pogarszając objawy uczulenia.