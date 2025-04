Urazy skóry i alergie pokarmowe mogą mieć coś wspólnego

Jak sugerują nowe badania naukowców z amerykańskiej Yale School of Medicine, świeże skaleczenie na skórze, które mamy podczas pierwszego próbowania nowego jedzenia, może zwiększać ryzyko wystąpienia alergii pokarmowej. Eksperyment na razie przeprowadzono na myszach, są potrzebne kolejne analizy.

Wcześniejsze badania wykazały, że alergie pokarmowe występują częściej u osób z dolegliwościami skórnymi, takimi jak zapalenie skóry. To zainspirowało naukowców z uczelni Yale School of Medicine (YSM) do dalszego zbadania tego tajemniczego związku.