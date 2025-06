Psy zmniejszają ryzyko egzemy u dzieci? Nowe badania

Egzema, znana również jako atopowe zapalenie skóry, to swędzące i przewlekłe schorzenie skóry, którego przyczyny są złożone i wynikają zarówno z uwarunkowań genetycznych, jak i środowiskowych. Do tej pory jednak naukowcy nie mieli jasności, w jaki sposób te dwa czynniki oddziałują ze sobą.

Jak pomóc dziecku, które ma egzemę?

- Najtrudniejsze pytania, jakie zadają mi rodzice w gabinecie, dotyczą tego, dlaczego ich dziecko ma egzemę i co mogą zrobić, by mu pomóc - mówi prof. Sara Brown z Institute of Genetics and Cancer. - Nasze badania dają pierwsze odpowiedzi na poziomie molekularnym i otwierają drogę do potencjalnych działań zapobiegawczych - wskazuje.