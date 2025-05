Przez ten mechanizm pasożyty wywołujące malarię stają się "niewidzialne"

Szacuje się, że rocznie malarią zarażonych zostaje od 300 do 500 milionów ludzi, a prawie 600 tysięcy umiera z powodu tej choroby. Powodujący ją zarodziec sierpowaty ( Plasmodium falciparum ) trafia do organizmu przez ukąszenie komara widliszka ( Anopheles ). Jak wynika z badań opublikowanych na łamach czasopisma "Nature Medicine", pasożyt ten w nietypowy sposób może ukrywać się przed układem odpornościowym organizmu - czasami przez całe lata.

Po dostaniu się do ludzkiego organizmu zarodziec przedostaje się do czerwonych krwinek w celu replikacji - ale musi uniknąć zaalarmowania układu odpornościowego lub usunięcia przez śledzionę, która odfiltrowuje wadliwe krwinki. Jego sposób na uniknięcie zagrożeń opiera się na zestawie około 60 genów zwanych var. Kiedy pasożyt włącza jeden z nich, zaczyna produkować specjalne białko - dzięki niemu zakażona czerwona krwinka "przykleja się" do ściany naczynia krwionośnego, przez co nie trafia do śledziony.