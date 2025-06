Dym z pożarów w Kanadzie dotarł do Polski

- Chmury widać na przykład po lewej stronie i u dołu na zdjęciu satelitarnym, na północy i na wschodzie Polski. To, co jest zaznaczone żółtymi strzałkami, to co właśnie tworzy taką jakby mgłę, chociaż mgła to nie jest. To dym, który pochodzi z pożarów w Kanadzie, w środkowej części tego kraju. Pokonał tysiące kilometrów przez północny Atlantyk i dostał się do Europy - tłumaczył prezenter. - Skala tych pożarów jest ogromna i to, co powodują one w atmosferze, jest także widoczne w Europie i w naszym kraju - dodał.