Śmiertelny wypadek na przejeździe kolejowym w Uniejowie-Kolonii. Auto wjechało pod pociąg

Minister Zbigniew Ziobro ogłosił na konwencji Solidarnej Polski zmianę nazwy partii. - Powołujemy Suwerenną Polskę, by w ten sposób jasno powiedzieć twarde "nie" tym, którzy zmierzają do odebrania nam suwerenności, a co za tym idzie - naszej niepodległości - oświadczył. "Mała partia, około 1 procent poparcia, ogłasza, że to ona będzie bronić suwerenności Polski? Zmiana nazwy nic nie zmieni" - skomentował wicemarszałek Sejmu, szef klubu Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki.