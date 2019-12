Dziewięciolatek nie żyje. W sprawie miał zostać zatrzymany 19-latek

W Turku (województwo wielkopolskie) poniósł śmierć 9-letni chłopiec - poinformowała policja i prokuratura. Z nieoficjalnych informacji PAP i RMF FM wynika, że na miejscu tragedii zatrzymano 19-letniego brata ofiary.

Trzylatek przejeżdżał na rowerku przez przejście dla pieszych. Kierowca go potrącił Trzyletnie... czytaj dalej » Do tragedii doszło na Osiedlu Wyzwolenia w Turku (Wielkopolska).

- Na tym etapie postępowania mogę jedynie potwierdzić śmierć 9-letniego chłopca - poinformował Mateusz Latuszewski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Turku.

Dodał, że policjanci otrzymali zgłoszenie około godziny 13. - Na miejscu cały czas są funkcjonariusze i prokuratorzy. Trwają oględziny, zabezpieczanie dowodów i śladów - dodał Latuszewski.

"Nie możemy udzielić żadnych informacji"

- Czekamy na przyjazd biegłego z zakresu medycyny sądowej, który przeprowadzi oględziny zwłok dziecka na miejscu - powiedziała Aleksandra Marańda, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Koninie.

- Nie możemy udzielić żadnych informacji, gdyż trwają czynności. Dla dobra śledztwa nie możemy - przekazała TVN24 Nikola Baranowska z Prokuratury Rejonowej w Turku.

Jak nieoficjalnie podała Polska Agencja Prasowa oraz RMF FM, na miejscu tragedii zatrzymano 19-letniego brata ofiary. Powodem tragedii - według nieoficjalnych informacji tych mediów - miała być sprzeczka braci o dostęp do komputera.

Informacji tych na razie nie potwierdza ani policja, ani prokuratura.

"Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci tą tragedią"

- To jest tragedia. Nikt się nie spodziewał, że takie coś będzie. To jest niewyobrażalne. Ten mały to wspaniały chłopak był - mówiła w rozmowie z TVN24 sąsiadka rodziny. - Mój wnusio tam ciągle przebywał. (...) Ja tam chodziłam - dodała.

- Znałem ich, na co dzień się widzieliśmy na chodniku. Mówiliśmy sobie "dzień dobry", składaliśmy sobie życzenia bożonarodzeniowe czy teraz noworoczne. Pobożna rodzina, chodząca do kościoła. Znałem babcię, mamę, dzieci. Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci tą tragedią. To na pewno duża tragedia dla rodziny, dla sąsiadów - podkreślał Norbert Lament, radny samorządu w Turku.

Do tragedii doszło w Turku (województwo wielkopolskie)