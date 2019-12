Statek osiadł na dnie Bosforu. Zablokował ruch w cieśninie

Pływający pod banderą Liberii statek handlowy Songa Iridum osiadł na dnie w cieśninie Bosfor, dotykając dziobem brzegu w Stambule. Władze Turcji zamknęły ruch tranzytowy. Brak doniesień o osobach poszkodowanych.

O zamknięciu ruchu w cieśninie, łączącej Morze Marmara z Morzem Czarnym, poinformowała agencja spedycyjna Tribeca.

Źródło: ENEX Statek osiadł na dnie w cieśninie Bosfor

Kontenerowiec uderzył w skały. Utrudniona akcja ratunkowa Statek towarowy... czytaj dalej »

Songa Iridum płynął z Odessy do Stambułu

Pływający pod banderą Liberii statek Songa Iridum - o długości 191 metrów - zmierzał do stambulskiego portu Ambarli - podała agencja Reutera, powołując się na dane firmy Refinitiv Eikon, zajmującej się monitorowaniem ruchu morskiego.

Zbudowany w 2008 roku kontenerowiec przypłynął do Stambułu z Odessy na południu Ukrainy - poinformował portal Daily Sabah.

Według portalu Hyrriet Daily News do wypadku doszło ok. 25 minut po wpłynięciu statku do cieśniny. Nie wiadomo na razie, co było przyczyną zdarzenia. Brak również doniesień o osobach poszkodowanych.

Źródło: Google Maps Cieśnina Bosfor stanowi szlak morski o znaczeniu międzynarodowym