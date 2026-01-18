Logo strona główna
Zaginięcie Iwony Wieczorek. Nowy komunikat policji

Iwona Wieczorek-0039
01.04.2023 | "Co mówi nam telefon Iwony Wieczorek?". Reportaż "Superwizjera" TVN w TVN24 GO
Źródło: Fakty TVN
Policjanci z Komendy Stołecznej nie przestają szukać zaginionej w 2010 roku Iwony Wieczorek. Ich zdaniem związek ze sprawą może mieć kierowca białego Fiata. Dlatego po raz kolejny apelują do osób, które mogą wiedzieć coś na jego temat.

"Stołeczni policjanci nadal sprawdzają trop w sprawie zaginionej Iwony Wieczorek" - poinformowali funkcjonariusze w komunikacie. O tropie tym informowaliśmy w czerwcu 2024 roku. "Dotyczy on pojazdu, który przemieszczał się 17 lipca 2010 roku o godzinie 5.07 w Gdańsku w rejonie Parku Reagana, który jak następnie ustalono przemieszczał się na trasie Rumia, Reda, okolice Pucka. Policjanci ze stołecznego Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw, którzy prowadzą tę sprawę, uzyskali informację, że związek z zaginięciem kobiety może mieć kierowca białego fiata cinquecento" - przypominają teraz policjanci z KSP. I podkreślają: "Informacje na temat pojazdu i jego kierowcy mogą pomóc w wyjaśnieniu tajemniczego zaginięcia".

Co mówi nam telefon Iwony Wieczorek?

"Ponownie apelujemy do każdego, kto ma informacje o wspomnianym samochodzie i jego kierowcy o kontakt osobisty lub telefoniczny z policjantami prowadzącymi poszukiwania na nr tel. 573-934-910, bądź kontakt z najbliższą jednostką policji" - podkreślili funkcjonariusze.

Nadzór nad śledztwem prowadzi Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie.

Kierowcy tego auta szukają policjanci
Kierowcy tego auta szukają policjanci
Źródło: Komenda Stołeczna Policji

Zaginięcie Iwony Wieczorek

Iwona Wieczorek zaginęła w lipcu 2010 roku. Miała wówczas 19 lat. Dziewczyna zniknęła, wracając z sopockiej dyskoteki. Umówiła się tam z koleżanką Adrią i trzema kolegami - Pawłem, Markiem i Adrianem. Przed wizytą w klubie dziewczyna i jej znajomi pojechali na działkę babci Pawła przy ul. Reja w Sopocie. Tam pili alkohol. Po północy cała grupa pojechała do dyskoteki. W klubie doszło do kłótni między Iwoną i jej przyjaciółką.

Iwona Wieczorek
Według policjanta Iwona Wieczorek mogła mieć "ciemną stronę". Jej matka: zlepek niczym niepopartych stwierdzeń
Przeczesywanie plaży przed Zatoką Sztuki
Trałowanie w Zatoce Sztuki. Czy po Iwonie Wieczorek został jakiś ślad?
Polska
Iwona Wieczorek zaginęła w 2010 roku
Wiceminister mówił "o przełomie" ws. zaginięcia Iwony Wieczorek. Prokuratura: nie informowaliśmy go

Wtedy - o godz. 3 w nocy - Iwona wyszła z dyskoteki i zdecydowała się samotnie pójść do domu. Kamery miejskiego monitoringu nagrały ją o godz. 3.07, gdy kierowała się w stronę promenady nadmorskiej. Z Sopotu do domu miała kilka kilometrów.

Iwona Wieczorek zaginęła w lipcu 2010 roku, wracała z dyskoteki
Iwona Wieczorek zaginęła w lipcu 2010 roku, wracała z dyskoteki
Źródło: monitoring miejski

W międzyczasie miała kontaktować się ze znajomymi. Analitycy z Komendy Głównej Policji, którzy ponad rok później badali bilingi telefoniczne grupy znajomych zaginionej, ustalili, że kontaktowała się z nimi po wyjściu z klubu.

Przed godziną czwartą nad ranem 19-latce rozładował się telefon, a o godz. 4.12 minęła wejście nr 63 na plażę w Gdańsku Jelitkowie. Tam została zarejestrowana przez kamerę monitoringu i ślad po 19-letniej Iwonie urwał się w tym miejscu. Nie została już zarejestrowana przez inne kamery miejskiego monitoringu. Do domu miała stamtąd dwa kilometry. Musiała tylko przejść przez tereny leśno-parkowe.

Iwona Wieczorek przed zaginięciem
Iwona Wieczorek przed zaginięciem
Źródło: archiwum TVN24
"Ziobro przez swoich kolegów jest oceniany jako ktoś, kto uciekł"
Autorka/Autor: tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: archiwum TVN24

TrójmiastozaginieniIwona WieczorekPolicja
