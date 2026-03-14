Zagadka śmierci sprzed lat. Chociaż jej ciało znaleźli bez głowy, ustalili, jak mogła wyglądać

Śledztwo w sprawie śmierci nieznanej kobiety ma zakończyć się 24 marca tego roku. Jak przekazał nam jednak Mariusz Marciniak z Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, nie ustalono tożsamości ofiary. Po tym, jak w mediach opublikowano jej prawdopodobny wizerunek, odzew ludzi był krótkotrwały i nie doprowadził do przełomu. Teraz prokurator Prokuratury Regionalnej w Gdańsku wystąpił do zastępcy prokuratora generalnego o przedłużenie śledztwa do 30 września 2026 roku.

Chodzi o sprawę sprzed niemal 17 lat - z 25 kwietnia 2009 roku. To wtedy, po godzinie 10, członkowie koła turystyczno-krajoznawczego podczas pieszego rajdu zauważyli w stawie w miejscowości Drzewina (województwo pomorskie) "dziwnie wyglądający pakunek". Był to foliowy worek, owinięty metalowym łańcuchem i spięty plastikowymi opaskami zaciskowymi. W środku znaleźli część ciała kobiety.

Z tego artykułu dowiesz się: Jak po latach udało się odtworzyć wygląd ofiary bez głowy?

Jakie ograniczenia mają portrety tworzone na podstawie genetyki?

Dlaczego portrety stworzone na podstawie DNA mogą wprowadzać w błąd?

Co sądzą eksperci o przyszłości kryminalistyki opartej na analizie DNA?

Szczątki nie miały głowy, dłoni i nóg. Na lewym ramieniu był odcięty płat skóry, jakby ktoś próbował usunąć znak szczególny, np. tatuaż. Na podbrzuszu widniała rana pooperacyjna - charakterystyczna dla cesarskiego cięcia. Na przedramieniu - blizny, które wyglądały jak po samookaleczeniach.

Podczas śledztwa ustalono, że kobieta miała około 20-30 lat i zginęła na trzy do 10 dni przed odnalezieniem zwłok. Ciało zostało rozczłonkowane po jej śmierci, najprawdopodobniej ostrym nożem, piłą ręczną lub mechaniczną.

Policjanci przesłuchali wówczas wielu świadków, zabezpieczyli ślady, między innymi biologiczne. Ostatecznie nie tylko nie udało się ustalić sprawcy, ale też tożsamości samej ofiary. W grudniu 2009 roku śledztwo zostało umorzone.

W listopadzie 2024 roku do sprawy wrócili policjanci z Zespołu do spraw Przestępstw Niewykrytych, tzw. Archiwum X.

W kwietniu 2025 roku opublikowali portret ofiary.

Jak to możliwe, że po 16 latach od znalezienia zwłok pozbawionych głowy udało się ustalić, jak mogła wyglądać kobieta?