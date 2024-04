W Gdyni wygrywa Aleksandra Kosiorek. Duża przewaga

Po przeliczeniu 83 ze 118 obwodów głosowania prowadzi zdecydowanie Kosiorek, na którą oddano 29 969 głosów, co daje poparcie 63,08 proc. Na Szemiota głosy oddało 17 539 osób, co daje poparcie na poziomie 36,92 proc.

"Gratulacje dla Aleksandry Kosiorek"

Mimo niepełnych wyników Szemiot pogratulował Kosiorek zwycięstwa. - Gdynianie zdecydowali. Gratulacje dla Aleksandry Kosiorek zwycięstwa w wyborach - powiedział. - Od jutra liczę na to, że zaczynamy współpracę i działamy na rzecz naszego wspaniałego miasta - podkreślił. Zapytany, czy chciałby zostać wiceprezydentem miasta odpowiedział, że na nic nie liczy. - Najpierw musi paść propozycja i będziemy wspólnie decydować o tym, kto zostanie wiceprezydentem. To nie jest tylko moja decyzja - zaznaczył Szemiot. Kosiorek nie kryła zaskoczenia wynikami. - Jest to duża przewaga - stwierdziła. Dodała, że to pozytywne i miłe zaskoczenie. - Teraz wiemy, że Gdynia naprawdę zasługuje na więcej i przeprowadziliśmy razem z Gdyńskim Dialogiem w Gdyni prawdziwą turkusową rewolucję - powiedziała. Pytana, czy zaproponuje swojemu kontrkandydatowi fotel wiceprezydenta miasta odpowiedziała, że podtrzymuje to, o czym mówiła w kampanii wyborczej, czyli że zaproponuje stanowisko osobie merytorycznej wskazanej przez klub Koalicji Obywatelskiej. Podkreśliła, że niezbędna i potrzebna jest współpraca z Radą Miasta.