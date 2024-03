Mariusz Andrzejczak (KWW Mariusz Andrzejczak Dla Gdańska)

Aleksandra Dulkiewicz (Koalicja Obywatelska i KWW Wszystko dla Gdańska)

Andrzej Pecka (KWW Wspólna Droga)

Tomasz Rakowski (Prawo i Sprawiedliwość)

"Gdańsk jest miastem szczególnym jeśli chodzi o jego walory, położenie, o to, jak się tutaj żyje, ale jego położenie nie jest zasługą żadnej władzy. To wielkie, wspaniałe miasto domaga się wielkiej wizji tego, jak będzie funkcjonował w następnych latach. To powinno być coś więcej niż tylko wieczne, doraźne łatanie dziurawych dróg. Gdańsk potrzebuje gospodarza z prawdziwego zdarzenia, który będzie stawiał to miasto na pierwszym miejscu i realnie rozwiązywał problemy tego miasta. Chcę podjąć to wyzwanie" - mówi.