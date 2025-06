Te komisje przyznały się do błędu podczas liczenia głosów. Ale pomyłek może być więcej

Pomyłki przy liczeniu głosów w wyborach prezydenckich? Źródło: TVN24

Od kilku dni w mediach pojawiają się informacje o kontrowersjach i błędach podczas liczenia głosów w niektórych komisjach podczas drugiej tury wyborów prezydenckich. Analiz jest wiele, jednak do pomyłki przyznało się jedynie kilka komisji.

- Zaczęły się sygnały od niektórych przewodniczących, że być może zostały źle wprowadzone dane, ale dotyczy to nie więcej jak 10 (obwodowych komisji - red.) - mówił na antenie TVN24 Sylwester Marciniak, przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej.

Dodał, że na tym etapie zgłoszone błędy nie powinny mieć wpływu na wynik wyborów.

Kto przyznał się do błędu? Mapa

Zaczęło się od informacji o obwodowej komisji wyborczej nr 95 w Krakowie. Tam członkowie mieli odwrotnie przypisać głosy, które oddano na Karola Nawrockiego i Rafała Trzaskowskiego. W pierwszej turze kandydat KO dostał 550 głosów, a kandydat PiS 2018. W drugiej z kolei Nawrocki miał otrzymać 1132, a Trzaskowski jedynie 540, czyli mniej niż w pierwszej turze.

Z kolei do pomyłki w komisji nr 13 w Mińsku Mazowieckim, odniosły się w komunikacie władze miasta.

"W protokole wpisano błędne dane - wyniki dwóch kandydatów zostały odwrócone. Zgodnie z rzeczywistym podliczeniem głosów: Rafał Trzaskowski uzyskał 611 głosów (62,73 proc.), Karol Tadeusz Nawrocki - 363 głosy (37,27 proc.)" - poinformowano.

Dodatkowo - jak przekazały władze Mińska Mazowieckiego - przewodniczący komisji przyznał, że popełnił błąd przy wypełnianiu protokołu. Pozostali członkowie komisji (łącznie dziewięć osób) nie zgłosili nieprawidłowości.

"Sprawa może zostać przekazana do prokuratury" - podkreślono w komunikacie.

Do błędów w liczeniu głosów przyznano się też do tej pory m.in. w komisjach: OKW nr 9 w Strzelcach Opolskich i OKW nr 3 w Oleśnie. Tam również głosy oddane na Trzaskowskiego przypisano Nawrockiemu. Jak ustalił portal strzelce360.pl, członkowie komisji tłumaczyli, że "doszło do pomyłki".

Dyrektor delegatury KBW w Opolu: wpłynęły dwie informacje o możliwości popełnienia pomyłki Źródło: TVN24

Do błędu przyznała się też komisja OKW nr 35 w Tychach. - Wyborca, zaniepokojony odwrotnymi wynikami, tę sprawę zgłosił. Okręgowa komisja wyborcza i komisarz wyborczy wystąpili do komisji o wyjaśnienia. Takie wyjaśnienia otrzymali komisarze i sędziowie okręgowej komisji w poniedziałek. Komisja faktycznie przyznała się do pomyłki przy sporządzaniu protokołu obwodowego - przekazał nam Michał Fijałkowski, dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach.

Pomyłka w komisji w Tychach Źródło: TVN24

Członkini OKW nr 17 w Gdańsku opublikowała w mediach społecznościowych informację, że była w komisji i wie "na pewno", że wygrał tam Rafał Trzaskowski. Z kolei według informacji na stronie PKW wygrał tam Karol Nawrocki, zdobywając 585 głosów, kandydat KO zdobył 346. O sprawę zapytaliśmy Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Gdańsku, do tej pory jednak nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Komisje, które zgłosiły możliwe błędy Źródło: TVN24

Według doniesień mediów, do nieprawidłowości mogło dojść łącznie w kilkunastu komisjach, jednak wciąż błędy te nie wpłynęłyby na ostateczny wynik. Różnica pomiędzy kandydatami wyniosła ponad 369 tysięcy głosów (Nawrocki zdobył 10 mln 606 tys. 877 głosów, Trzaskowski - 10 mln 237 tys. 286).

Co dalej?

Do Państwowej Komisji Wyborczej nadal mogą wpływać informacje od Obwodowych Komisji Wyborczych. Kiedy już PKW je zbierze, musi sporządzić sprawozdanie z przebiegu wyborów. W poniedziałek, 16 czerwca, odbędzie się posiedzenie PKW.

PKW przypomina również, że wszelkie nieprawidłowości i wątpliwości co do przebiegu wyborów można złożyć w formie protestu wyborczego do Sądu Najwyższego. Takie protesty cały czas wpływają, w SN zarejestrowano ich już kilkadziesiąt.

