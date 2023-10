Gdzie głosować w Gdańsku, Gdyni i Sopocie? Znajdź swój lokal wyborczy

Gdzie głosować w Gdańsku, Gdyni i Sopocie? Podpowiadamy, jak znaleźć swoją komisję wyborczą. Miasta przygotowały również wiele udogodnień dla wyborców. Będą oni mogli na przykład skorzystać z bezpłatnej komunikacji, a dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych przygotowano transport do i z lokali wyborczych.

W najbliższą niedzielę, 15 października, odbędą się wybory do Sejmu i Senatu RP, które będą połączone z referendum ogólnokrajowym. Głosować będzie można w godzinach 7-21. Aby oddać ważny głos na każdej liście kandydatów do Sejmu i Senatu należy postawić znak X przy jednym nazwisku.

Gdzie zagłosować w Gdańsku?

W Gdańsku zostały utworzone 202 obwody wyborcze. Osiemnaście z nich to obwody w miejscach zamkniętych, takich jak szpitale, domy opieki oraz więzienia. Jeśli nie wiesz, gdzie możesz zagłosować w Gdańsku, sprawdź TUTAJ.

W niedzielę, 15 października, w dniu wyborów parlamentarnych, gdańszczanki i gdańszczanie będą mogli skorzystać z bezpłatnej komunikacji miejskiej. W tę inicjatywę zaangażowały się również inne miasta należące do metropolii. Nieodpłatna komunikacja publiczna ma na celu ułatwienie dostępu do lokali wyborczych oraz zachęcenie mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w głosowaniu.

Bezpłatnie do lokali wyborczych zostaną dowiezieni również mieszkańcy z niepełnosprawnościami, którzy nie czują się na siłach, by samodzielnie dotrzeć na wybory. Potrzebę skorzystania z takiego przewozu można zgłosić od poniedziałku, 9 października, do niedzieli, 15 października włącznie, dzwoniąc pod numer Gdańskiego Centrum Kontaktu 58 524 45 00 lub wysyłając mail na adres: kontakt@gdansk.gda.pl.

Gdzie zagłosować w Gdyni?

W Gdyni utworzono 118 obwodów wyborczych. Jeśli nie wiesz, gdzie możesz zagłosować w Gdyni, sprawdź TUTAJ.

W niedzielę mieszkańcy Gdyni będą mogli korzystać z bezpłatnej komunikacji miejskiej. Ma to na celu ułatwienie dostępu do lokali wyborczych oraz zachęcenie mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w głosowaniu.

Miasto nie zapomniało również o osobach z niepełnosprawnościami. Przygotowano specjalne busy, które dowiozą spod drzwi domu pod lokal wyborczy i odwiozą na miejsce po oddaniu głosu. By skorzystać z oferty należy złożyć zamówienie na transport pod numerem telefonu 58 623 50 78 lub 507 499 911, w dni powszednie w godzinach od 8 do 18, a w sobotę w godzinach od 9 do 16. W niedzielę wyborczą zamówienie transportu oraz przewóz osób z niepełnosprawnościami odbywać się będzie w godzinach od 7 do 21.

Gdzie zagłosować w Sopocie?

W Sopocie zostały utworzone 23 obwody wyborcze. Jeśli nie wiesz, gdzie możesz zagłosować w Sopocie, sprawdź TUTAJ.

W niedzielę mieszkańcy Sopotu będą mogli korzystać z bezpłatnej komunikacji miejskiej, co dotyczy całego Trójmiasta. Urząd Miasta Sopotu organizuje również w dniu wyborów bezpłatny transport do lokali wyborczych dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych. Aby umówić dowóz wystarczy zadzwonić.

Potrzebę dojazdu do danej obwodowej komisji wyborczej można zgłosić do 13 października, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu miasta, dzwoniąc pod numery telefonów: 58 52 13 651, 58 52 13 652. Natomiast w dniu wyborów, zgłoszenia będą przyjmowane w godzinach od 8 do 19.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mm/tok

Źródło: tvn24.pl