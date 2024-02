"Protest się będzie tylko rozszerzał"

Z drogi zejdziemy dopiero wtedy, kiedy będą konkretne działania. Nikt nas nie oszuka - mówił przed kamerą TVN24 Andrzej Sobociński, jeden z rolników blokujących drogę ekspresową S7 w Kmiecinie (woj. pomorskie). Zapewnił przy tym, że ciągle zwiększa się liczba protestujących. Ciągniki kolejny dzień blokują wiele kluczowych dla transportu dróg krajowych, ekspresowych i autostrad. To wyraz sprzeciwu wobec unijnego Zielonego Ładu i napływu towarów zza wschodniej granicy.

Na drodze S7 w Kmiecinie niedaleko Noweg Dworu Gdańskiego przejazd blokuje około 200 ciągników. Jednym z protestujących jest Andrzej Sobociński z Pomorskiej Izby Rolniczej. W czasie rozmowy z naszą reporterką podkreślał, że z każdym kolejnym dniem protestu "wzrasta morale i determinacja" protestujących. - Dzwonią do nas kolejni rolnicy, chcą do nas dołączyć. Protest będzie się tylko rozszerzał - podkreślał na antenie TVN24.

Przypominał, że rolnicy będą na drogach jeszcze przez 17 dni, chociaż już w najbliższą sobotę z protestującymi spotkają się przedstawiciele zespołu parlamentarnego. - Przekażemy informacje ze spotkania. Będziemy oczekiwać bardzo szybkich działań. Pan premier (Donald Tusk - red.) mieszka w Gdańsku i przedstawiciele zespołu parlamentarnego to są gdańszczanie. To są nasi posłowie i senatorowie, więc mam nadzieję, że będzie szybka reakcja. My bardzo szybko wytłumaczymy premierowi to, czego nie przekazał pan minister (Czesław - red.) Siekierski - mówił Andrzej Sobociński.

Pytany o to czy po spotkaniu możliwe jest zakończenie protestu, rozmówca TVN24 odpowiedział, że nie. - Nie skrócimy protestu. Z drogi zejdziemy, jeżeli zadzieje się to, czego oczekujemy (...) nie ma możliwości, że ktoś nas oszuka. My po prostu nie damy się omamić, zejdziemy dopiero, jak będą konkretne efekty - zaznaczał protestujący.

Wsparcie społeczne

Rozmówca TVN24 podkreślał, że policja kieruje kierowców objazdami tak, aby nie musieli stać na drogach w pobliżu blokad. - Mamy ustalony harmonogram - dwie godziny blokowania, a potem przez godzinę puszczamy ruch. Jednak w związku z objazdami policji nie mamy kontaktu z przejeżdżającymi - przekazał Andrzej Sobociński. Zwrócił jednak uwagę, że to nie rozwiązuje problemu, bo liczne objazdy niszczą okoliczne drogi:

- Te powiatowe są już zawalone i mocno zniszczone, więc lepiej niech rządzący biorą pod uwagę, że trzeba działać szybko - mówił rolnik.

"Wzrasta nasza determinacja" TVN24

Podkreślił jednocześnie, że przez blokady będą puszczane samochody służb medycznych. - Ich dojazd do celu jest dla nas priorytetem - zapewnił rolnik. Podczas rozmowy na antenie TVN24 zwrócił uwagę, że protestujący czują wsparcie społeczne i zrozumienie ze strony innych mieszkańców:

- Coraz więcej rolników przyjeżdża za dnia, żeby protestować. Przybywa też tych, którzy pojawiają się w nocy i pilnują maszyn. Aż łzy cisną się do oczu, że ludzie dobrej woli przywożą nam tyle jedzenia, wspierają nas. W social mediach trzymają za nas kciuki, wiedzą, że walczymy również o ich byt, o zdrową żywność - mówił Andrzej Sobociński.

"Umowę trzeba zerwać"

Rolnik odnosił się też do transportu płodów rolnych z Ukrainy.

- Ukraina jest stowarzyszona w Ukrainie, ma podpisaną umowę stowarzyszeniową na eksport swoich produktów. To umowa napisana jeszcze przed wojną, płody trafiały wtedy do Afryki. Teraz, jak Putin zablokował transport, to pan (Wołodymyr - red.) Zełenski stwierdził, że płody będzie przywoził do Europy. Umowę trzeba zerwać i napisać ją od nowa - mówił protestujący rolnik.

Autorka/Autor:bż/PKoz

Źródło: tvn24.pl