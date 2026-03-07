Tragiczny finał poszukiwań w porcie. Wyłowiono ciało

Władysławowo (woj. pomorskie) Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W porcie rybackim we Władysławowie (woj. pomorskie) w czwartek po południu odnaleziono ciało 42-latka, który był poszukiwany od końca stycznia. O sprawie, za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych, poinformował, zaangażowany w poszukiwania w ramach Fundacji SAR 112, płetwonurek Marcel Korkuś.

"Poszukiwania prowadziłem przy wykorzystaniu sonaru oraz opracowanego przeze mnie specjalistycznego, innowacyjnego oprogramowania. Cała operacja wymagała złożonej logistyki, przygotowania sprzętu, analiz oraz licznych formalności związanych z prowadzeniem działań" - napisał.

Tragiczny finał zaginięcia w porcie rybackim we Władysławowie Źródło: KPP Puck

Ciało zostało wyłowione z wody przez służby ratownicze i przetransportowane na nabrzeże, a następnie zabezpieczone do dalszych badań. Podczas czynności prowadzonych z udziałem prokuratora, technika kryminalistyki oraz funkcjonariuszy pionu dochodzeniowo-śledczego potwierdzono, że to poszukiwany mieszkaniec powiatu puckiego.

Poszukiwania na szeroką skalę

- Zaginięcie mężczyzny zostało zgłoszone 26 stycznia. Zaniepokojony członek rodziny poinformował wówczas policjantów z Władysławowa o braku kontaktu z 42-latkiem. Jak ustalili funkcjonariusze, około godziny 20 mężczyzna wyszedł z domu do portu rybackiego, aby przygotować kuter do porannego wypłynięcia w morze. Po kilku godzinach nie wrócił do domu i nie skontaktował się z rodziną - przekazała pucka policja. Według policji ze względu na trudne warunki atmosferyczne oraz oblodzenie kutra i nabrzeża mogło dojść do nieszczęśliwego wypadku. Według ustaleń mężczyzna mógł wpaść do wody w rejonie zacumowanego kutra. Po przyjęciu zawiadomienia o zaginięciu rozpoczęto zakrojone na szeroką skalę działania poszukiwawcze. Prowadzono je zarówno na lądzie, jak i na wodzie. W akcję zaangażowani byli policjanci, strażacy oraz inne służby ratownicze. Wykorzystano między innymi policyjnego psa służbowego kategorii patrolowo-tropiącej, bezzałogowe statki powietrzne oraz łodzie ratownicze. Do przeszukania akwenu skierowano także specjalistyczną grupę sonarową Państwowej Straży Pożarnej. Policjanci prowadzili również działania poszukiwawcze na lądzie.

OGLĄDAJ: Kto kandydatem PiS na premiera? Oglądaj w TVN24

Opracowała Natalia Grzybowska /tok