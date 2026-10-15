Trójmiasto Trwa wielka operacja demontażu przęsła z historycznego mostu w Tczewie Damian Nowicki |

Operacja demontażu przęsła z historycznego mostu w Tczewie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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W środę, 14 października rano rozpoczęła się wielka operacja demontażu i usunięcia 117-metrowego przęsła ważącego około tysiąca ton.

- To jeden z najważniejszych i jednocześnie najbardziej skomplikowanych etapów prowadzonych obecnie robót, w tym mobilizacja specjalistycznego żurawia o udźwigu 300 ton - tłumaczy Marcin Stolarski, rzecznik Starostwa Powiatowego w Tczewie.

Demontaż przęsła z historycznego mostu w Tczewie Źródło zdjęcia: TVN24

Wymagające przedsięwzięcie może potrwać nawet kilka dni, a wszystko jest uzależnione od pogody. Przęsło będzie opuszczane specjalnymi prętami na stalowy fundament. Następnie zostanie pocięte na 20 segmentów, każdy ważący około 50 ton. We fragmentach przetransportowane będzie barkami na brzeg od strony Tczewa, gdzie specjalistyczny dźwig przeniesie je na ląd.

Wielka operacja demontażu i usunięcia 117-metrowego przęsła ważącego około tysiąca ton Źródło zdjęcia: TVN24

Niepewna przyszłość tczewskiego mostu

Most w Tczewie pozostaje zamknięty dla ruchu kołowego od jesieni 2011 roku. Za jego utrzymanie i odbudowę odpowiada Starostwo Powiatowe w Tczewie, koszt tego przedsięwzięcia mocno obciąża budżet powiatu. Władze starostwa wielokrotnie wyrażały chęć przekazania obiektu Skarbowi Państwa.

Koszt obecnego etapu remontu wynosi około 33 milionów złotych, wobec około 370 milionów rocznego budżetu powiatu. Z kolei całkowity koszt odbudowy obiektu szacuje się na ponad 200 milionów złotych.

W marcu 2026 roku podpisano umowę z firmą Strabag na realizację kolejnego etapu robót zaplanowaną na około 11 miesięcy. Data pełnego zakończenia odbudowy i otwarcia mostu dla ruchu kołowego jest jednak nieznana. Pod koniec września tego roku Jacek Karnowski, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, poinformował, iż "jest nadzieja", że rząd będzie uczestniczył finansowo w dalszej odbudowie mostu.

Most w Tczewie to "inżynieryjna perełka"

Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów Budownictwa uznało Most Tczewski za międzynarodowy zabytek inżynierii.

167-letni drogowy Most Tczewski w latach świetności Źródło zdjęcia: Dawny Tczew

Zbudowany w latach 1851-1857 był na początku drugiej połowy XIX wieku najdłuższym mostem w Europie. Pierwsze bomby II wojny światowej spadły właśnie w jego okolicach - niemiecki atak nastąpił 1 września 1939 roku 11 minut wcześniej niż ten na Westerplatte. Most Tczewski został częściowo wysadzony przez broniących go Polaków.

Demontaż przęsła mostu w Tczewie Źródło zdjęcia: TVN24

O problemach z jego remontem pisaliśmy wielokrotnie, szczególnie że jego remont trwa dwa razy dłużej, niż zajęła jego budowa w XIX wieku.