Pożar i wybuch w kamperze
W czwartek, około godziny 6.25, służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o pożarze na terenie ośrodka wypoczynkowego w miejscowości Wiele na Pomorzu. Na miejsce skierowano policjantów i strażaków.
Jak przekazał nam asp. szt. Piotr Kwidziński z Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie, policjanci ustalili, że dzień wcześniej 62-letnia kobieta samodzielnie podłączyła butlę gazową do systemu ogrzewania w kamperze. Nad ranem wyczuła dym i zauważyła ogień.
Wyszła z kampera, wtedy doszło do wybuchu
Kobieta natychmiast opuściła pojazd i powiadomiła służby ratunkowe, a chwilę później doszło do eksplozji. Świadkowie relacjonowali, że mogły to być dwa następujące po sobie wybuchy.
Kobieta nie odniosła poważnych obrażeń. Ma jedynie drobne oparzenia, nie wymagała hospitalizacji.
Straty oszacowano na około 60 tysięcy złotych
Policjanci wykluczyli udział osób trzecich.
Gasili pożar i chronili las
Na miejscu pracowały zastępy straży pożarnej z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kościerzynie oraz Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielu i Karsinie. Strażacy zabezpieczyli teren, podawali prądy wody i prowadzili działania mające na celu niedopuszczenie do rozprzestrzenienia się ognia na pobliski las.
Akcja gaśnicza trwała trzy godziny i 20 minut. Była utrudniona ze względu na panującą suszę i zwiększone zagrożenie pożarowe w lasach.
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: OSP Wiele-JOT