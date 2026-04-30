Trójmiasto

Pożar i wybuch w kamperze

Pożar i wybuch w ośrodku wypoczynkowym Efka-Piątkowo na Pomorzu
Do zdarzenia doszło w powiecie kościerskim
Na terenie ośrodka wypoczynkowego na Pomorzu wybuchł pożar w kamperze. 62-letnia kobieta wyszła na zewnątrz i wtedy doszło do eksplozji. Na szczęście, nie doznała poważniejszych obrażeń.

W czwartek, około godziny 6.25, służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o pożarze na terenie ośrodka wypoczynkowego w miejscowości Wiele na Pomorzu. Na miejsce skierowano policjantów i strażaków.

Jak przekazał nam asp. szt. Piotr Kwidziński z Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie, policjanci ustalili, że dzień wcześniej 62-letnia kobieta samodzielnie podłączyła butlę gazową do systemu ogrzewania w kamperze. Nad ranem wyczuła dym i zauważyła ogień.

Wyszła z kampera, wtedy doszło do wybuchu

Kobieta natychmiast opuściła pojazd i powiadomiła służby ratunkowe, a chwilę później doszło do eksplozji. Świadkowie relacjonowali, że mogły to być dwa następujące po sobie wybuchy.

Kobieta nie odniosła poważnych obrażeń. Ma jedynie drobne oparzenia, nie wymagała hospitalizacji.

Straty oszacowano na około 60 tysięcy złotych

Policjanci wykluczyli udział osób trzecich.

Gęste kłęby dymu. Spłonęła hala ze sprzętem elektronicznym
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Gęste kłęby dymu. Spłonęła hala ze sprzętem elektronicznym

Poznań

Gasili pożar i chronili las

Na miejscu pracowały zastępy straży pożarnej z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kościerzynie oraz Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielu i Karsinie. Strażacy zabezpieczyli teren, podawali prądy wody i prowadzili działania mające na celu niedopuszczenie do rozprzestrzenienia się ognia na pobliski las.

Akcja gaśnicza trwała trzy godziny i 20 minut. Była utrudniona ze względu na panującą suszę i zwiększone zagrożenie pożarowe w lasach.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Płonie hala z częściami samochodowymi

Płonie hala z częściami samochodowymi

Poznań
Pożar zabytkowego pałacu z XVIII wieku

Pożar zabytkowego pałacu z XVIII wieku

Lubuskie
Czytaj także:
imageTitle
Zieliński idzie jak burza. Ma już półfinał
Najnowsze
2 godz
pc
"Impreza, która skończyła się, nim się zaczęła". Czym kończy się język nienawiści?
Trumpologia. Ameryka oczami Michała Sznajdera
Stara Kornica
"Po krótkiej rozmowie zaczął zadawać ciosy". Nowe informacje w sprawie ataku na wójt
WARSZAWA
Monety
Wyjątkowy skarb z epoki wikingów. "Znalezisko życia"
METEO
GettyImages-153141035
Co się stanie, gdy zaleją rynek ropą? Pięć konsekwencji
Maciej Michałek
Trzy osoby ranne po wypadku
Zderzenie dwóch aut. Trzy osoby ranne, w tym kilkuletni chłopiec
Łódź
Bielsko-Biała
"Jesteśmy stąd". Czy pogoda dopisze w Bielsku-Białej
METEO
Awantura w autobusie
Furia kierowcy autobusu po uwadze pasażera. MZA: absolutnie niedopuszczalne
WARSZAWA
Donald Trump
Nowy wpis Trumpa. "Ludzie są wściekli. Oby to się stało jak najszybciej!!!"
Świat
shutterstock_2165259211 Warszawa, Polska, 5 czerwca 2022 r. - Nowoczesny budynek mieszkalny z balkonami. Koncepcja rynku nieruchomości i problemów mieszkaniowych.
Rynek nieruchomości w Polsce. Największe miasta ze wzrostami cen
BIZNES
Elon Musk
Elon Musk na straży ludzkości. Spór z OpenAI
BIZNES
Zakupy
Konflikt w popularnej sieci. "Tak pracować się nie da"
BIZNES
Janusz Kowalski
Janusz Kowalski opuszcza klub PiS. Tusk komentuje
Polska
imageTitle
Obrońca tytułu za burtą w Madrycie. 21-latek znów zaskoczył
EUROSPORT
AdobeStock_1456756249
Ponad 25 stopni. Gdzie w majówkę będzie najcieplej
METEO
Protest pod sądem
Pikieta przed sądem. Jest decyzja w sprawie aresztu dla Borysa B.
Wrocław
imageTitle
Kolejny świetny występ Polaka w Turcji
EUROSPORT
Nowy Jork USA
PKB w USA. Taki był wzrost w pierwszym kwartale
BIZNES
Wiktoria Bonia na Festiwalu Filmowym w Cannes (18.05.2023)
Zwróciła się do Putina. Nagranie wywołało burzę
Tatiana Serwetnyk
Zabójstwo w Świnoujściu, nie żyje pracownik ochrony hotelu
Pomylił hotele, zabił pracownika ochrony. Wyrok
Szczecin
Jarosław Kaczyński na sali plenarnej Sejmu
Kaczyński o Nawrockim i youtuberze: doradzałbym rozstanie
Polska
imageTitle
Niecodzienna nagroda dla Aniołkowskiego. "Raczej jej do domu nie weźmie"
EUROSPORT
Sprawa śmierci 19-letniego Olka
Olek nie żyje. Decyzja sądu w sprawie interweniujących policjantów
Kujawsko-Pomorskie
Paliwa benzyna
Ceny na stacjach. Co czeka nas po majówce?
BIZNES
shutterstock_2402485723
Rekordowe kary dla przedsiębiorców. Szczegóły działalności UOKIK
BIZNES
Sprawą zajmuje się policja
Ktoś oblał farbą tablicę upamiętniającą zgładzonych Żydów. Sprawą zajmuje się policja
Lublin
Zabezpieczyli 76 nośników danych (zdjęcie ilustracyjne)
Ponad trzy tysiące plików z treściami pedofilskimi, pięć osób zatrzymanych
Lublin
nastolatek telefon smartfon lozko kanapa AdobeStock_428483596
Pokolenie po pandemii: mniej kroków, gorszy nastrój
Anna Bielecka
matury szczecin 06052025_03
Matura 2026. Terminy egzaminów pisemnych i ustnych
Polska
Warren Buffett
Zmiana w kierownictwie Berkshire Hathaway. Rynek reaguje ostrożnie
BIZNES
