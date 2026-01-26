Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Trójmiasto

Pociąg uderzył w ciężarówkę. Kierowca zdążył wyskoczyć z kabiny

Do zdarzenia doszło na przejeździe kolejowym w Widzinie
Pociąg uderzył w ciężarówkę. Kierowca zdążył wyskoczyć z kabiny
Źródło: KMP Słupsk/TVN24
Na przejeździe kolejowym w Widzinie (Pomorskie) doszło do zderzenia pociągu i ciężarówki. Kierowca zdążył wyskoczyć z kabiny. Nie ma osób poszkodowanych. Na miejscu pracują służby.

Jak poinformowała Komenda Miejska Policji w Słupsku, do zdarzenia doszło w poniedziałek około godziny 10 na przejeździe kolejowym w Widzinie w powiecie słupskim.

"Do zderzenia doszło podczas przejazdu technicznego składu osobowego w stronę Słupska. 47-letni kierujący ciężarową Scanią, podczas przejeżdżania przez przejazd kolejowy wyposażony w sygnalizację świetlną, chwilę przed uderzeniem wyskoczył z kabiny. Ciągnik siodłowy przewrócił się na bok, a naczepa ciężarowa została przesunięta na linię peronu kolejowego" - podała policja.

Do zdarzenia doszło na przejeździe kolejowym w Widzinie
Do zdarzenia doszło na przejeździe kolejowym w Widzinie
Źródło: KMP w Słupsku

W pociągu znajdował się tylko maszynista. Nikomu nic się nie stało.

Obaj kierujący byli trzeźwi.

Ruch kolejowy na linii numer 405 pomiędzy Ustką i Piłą jest wstrzymany.

wawa 1
Symulacja zderzenia pociągu z samochodem
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
OGLĄDAJ: Uwaga, jest ślisko. Gdzie najbardziej?
POZNAŃ GOŁOLEDŹ PO OPADACH MARZNĄCEGO DESZCZU

Uwaga, jest ślisko. Gdzie najbardziej?
WYDANIE SPECJALNE

POZNAŃ GOŁOLEDŹ PO OPADACH MARZNĄCEGO DESZCZU
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mm/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KMP w Słupsku

Udostępnij:
TAGI:
KolejpociągiWypadekPolicjawojewództwo pomorskie
Czytaj także:
imageTitle
Szok w Warszawie. Trener zrezygnował z pracy w ekipie wicelidera
EUROSPORT
imageTitle
Zmarł jeden z najważniejszych działaczy polskiego kolarstwa
EUROSPORT
shutterstock_712532167
Sukcesja w luksusowym koncernie pod znakiem zapytania. Inwestorzy mają obawy
BIZNES
40‑latek aresztowany po ataku nad jelczańskim stawem
"Wyjaśnianie nieporozumień" i brutalny atak młotkiem ciesielskim
Wrocław
Utrudnienia w ruchu pociągów
Gołoledź w Polsce. Utrudnienia na kolei i lotnisku
METEO
imageTitle
Świątek ostrzega. "To jakieś szaleństwo, uważajcie na siebie"
EUROSPORT
Dominik Tarczyński
"Moralna zgnilizna". Politycy zgodnie potępili wpis Tarczyńskiego
Polska
Lotnisko w Bydgoszczy
Gołoledź na lotnisku. Samolot z pasażerami przekierowano do innego miasta
Kujawsko-Pomorskie
Na liczniku BMW widać prędkość ponad 300 km/h
320 kilometrów na godzinę po autostradzie. Auto zabezpieczyli śledczy
Katowice
Jurek Owsiak
"Nie patrzcie w ogóle na to". Wzruszony Jerzy Owsiak apeluje
WOŚP 2026
Jeden z uwolnionych więźniów, Carlos Perez, wita się z bliski
Kolejni więźniowie polityczni uwolnieni
Świat
Trudne warunki na drodze pod Warszawą
Naczepa ciężarówki w rowie. Trudne warunki na S7
WARSZAWA
Dąbrowa Białostocka. Pożar budynku byłego domu kultury
Płonie budynek dawnego domu kultury
Białystok
imageTitle
Udany rewanż Włocha, pierwszy taki awans w karierze. "Arcydzieło"
EUROSPORT
Strzały w trakcie interwencji policji
Odpowie za próbę potrącenia policjantów i łamanie sądowych zakazów
Wrocław
Nowe samochody na parkingu terminalu w Essen, Niemcy
"Matka wszystkich umów". Porozumienie blisko finalizacji
BIZNES
Oblodzenie, ślisko, lód, szklanka, marznące opady
Lodowica. Ponad połowa Polski zagrożona
METEO
Kontrolowali lód, napotkali osoby z narkotykami
Kontrolowali lód na Wiśle. Napotkane osoby nagle zaczęły uciekać
WARSZAWA
Opady marznące nad Polską
Radar opadów marznących. Tu nie da się chodzić
METEO
Droga wojewódzka 235 częściowo nieprzejezdna
Droga wojewódzka całkowicie zablokowana
Trójmiasto
Śliwice. Zderzenie dwóch busów, dziewięć osób w szpitalu
Zderzenie busów. Dziewięć osób rannych, w tym dzieci
Kujawsko-Pomorskie
Lekarz szpitala oskarżony o błąd w sztuce (zdjęcie ilustracyjne)
Dwulatka postrzelona z broni myśliwskiej jest już po operacji. Postępowanie prokuratury
Olsztyn
imageTitle
Zabawny moment. Cieszyła się tak, jakby pokonała Świątek
EUROSPORT
Zimowa burza w Nowym Jorku
Potężny atak zimy. Nie żyje kilkanaście osób
METEO
rury zawory gaz shutterstock_2511002959
UE zakręca kurek. Jest decyzja w sprawie rosyjskiego gazu
BIZNES
Strażacy wynieśli z płonącego domu psa, kota i żółwia
Wynieśli z płonącego domu psa, kota i żółwia
Łódź
imageTitle
To ona zagra ze Świątek o półfinał Australian Open
EUROSPORT
imageTitle
Świątek uśmiechnięta od ucha do ucha
EUROSPORT
Blok, w którym doszło do zdarzenia
Wyważyli drzwi, wtargnęli do mieszkania i ranili nożem mężczyznę. Pięcioro zatrzymanych
Katowice
William Foege
Przyczynił się do wyeliminowania choroby, która "wymiatała całe kontynenty"
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica