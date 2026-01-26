Pociąg uderzył w ciężarówkę. Kierowca zdążył wyskoczyć z kabiny Źródło: KMP Słupsk/TVN24

Jak poinformowała Komenda Miejska Policji w Słupsku, do zdarzenia doszło w poniedziałek około godziny 10 na przejeździe kolejowym w Widzinie w powiecie słupskim.

"Do zderzenia doszło podczas przejazdu technicznego składu osobowego w stronę Słupska. 47-letni kierujący ciężarową Scanią, podczas przejeżdżania przez przejazd kolejowy wyposażony w sygnalizację świetlną, chwilę przed uderzeniem wyskoczył z kabiny. Ciągnik siodłowy przewrócił się na bok, a naczepa ciężarowa została przesunięta na linię peronu kolejowego" - podała policja.

Do zdarzenia doszło na przejeździe kolejowym w Widzinie Źródło: KMP w Słupsku

W pociągu znajdował się tylko maszynista. Nikomu nic się nie stało.

Obaj kierujący byli trzeźwi.

Ruch kolejowy na linii numer 405 pomiędzy Ustką i Piłą jest wstrzymany.

