Właściciel kamienicy zgłosił kradzież drzwi. Strażnicy sprawdzili monitoring

Po wypadku, do którego doszło w okolicach wyspy Bornholm, bezpiecznie ewakuowano pięcioosobową załogę. Samego statku jednak nie zabezpieczono i - dryfując - dotarł on do polskiego brzegu. Armator deklarował chęć remontu jednostki w polskiej stoczni. Statek stoi obecnie na redzie w Gdyni, ale nie wpłynął do portu. Ma być holowany do jednego ze szwedzkich portów.