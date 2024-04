Trzyletnia dziewczynka w szpitalu z "masywnym stłuczeniem głowy". Zarzut znęcania się dla partnera matki dziecka

Zarzut fizycznego znęcania się nad dzieckiem usłyszał w Prokuraturze Rejonowej w Wejherowie 24-latek. W piątek do miejscowego szpitala trafiła trzyletnia dziewczynka. Jej obrażenia wzbudziły podejrzenia lekarzy, że może być ofiarą przemocy. Policja zatrzymała do sprawy matkę oraz jej partnera.

- Mężczyzna jest podejrzany o fizyczne znęcanie się nad dzieckiem nieporadnym z uwagi na wiek. Biegła stwierdziła u trzylatki masywne stłuczenie głowy i twarzy. Dziecko miało też wcześniejsze urazy - dziewczynka miała na ciele siniaki - poinformowała prokurator Grażyna Wawryniuk z prokuratury Okręgowej w Gdańsku. - 24-latek podczas przesłuchania nie przyznał się do winy, złożył wyjaśnienia i zaprzeczył, że obrażenia, które są u dziecka, były spowodowane przez niego - dodała prokurator Wawryniuk. Prokuratura ma skierować do sądu wniosek o tymczasowy areszt dla mężczyzny. Grozi mu do ośmiu lat pozbawienia wolności. Na razie nie podjęto decyzji co do ewentualnych zarzutów dla matki dziecka. - Trwają inne czynności, od których zależy, w jakim charakterze będzie przesłuchiwana - przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.