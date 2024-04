Trzyletnia dziewczynka w szpitalu z "masywnym stłuczeniem głowy". Matka z zarzutami i w areszcie

Zarzut ułatwienia popełnienia przestępstwa poprzez zaniechanie usłyszała matka dziecka w poniedziałek w Prokuraturze Rejonowej w Wejherowie. Kobieta została aresztowana. Wcześniej zarzuty przedstawiono jej partnerowi, także trafił do aresztu. W piątek do miejscowego szpitala trafiła trzyletnia dziewczynka. Jej obrażenia wzbudziły podejrzenia lekarzy, że może być ofiarą przemocy.

Kobiecie przedstawiono zarzut ułatwienia popełnienia przestępstwa poprzez zaniechanie wbrew prawnemu obowiązkowi ochrony dziecka. Nie przyznała się do winy. Miała tłumaczyć, że partner zadzwonił do niej, że dziecko się uderzyło. Po powrocie do domu - wezwała karetkę. Twierdzi, że o starych siniakach nic nie wie. Wobec kobiety, jak i jej 24-letniego partnera, który zarzuty usłyszał w niedzielę, prokuratura skierowała do sądu wniosek o areszt. Sąd w poniedziałek po południu zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla kobiety. Mężczyznę aresztowano w niedzielę. Obojgu grozi do ośmiu lat pozbawienia wolności.