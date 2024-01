Ukradli biżuterię i telefon. Grożą im ponad 22 lata więzienia

Kryminalni z Wejherowa (woj. pomorskie) zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 24 i 40 lat, którzy są podejrzani o rozbój w jednym z mieszkań w Wejherowie. Sprawcy zostali wpuszczeni do środka przez pokrzywdzoną, którą przytrzymali i ukradli wartościowe przedmioty. Grożą im ponad 22 lata więzienia, bo to nie pierwszy ich konflikt z prawem.

- Z ustaleń policjantów wynika, że do drzwi pokrzywdzonej ktoś zapukał, a kobieta nie upewniając się otworzyła drzwi. Wtedy okazało się, że byli to dwaj obcy mężczyźni. Pokrzywdzona natychmiast próbowała zamknąć drzwi, ale mężczyźni siłą ją odepchnęli i weszli do mieszkania. Następnie przemocą doprowadzili ją do stanu bezbronności - przekazała oficer prasowa wejherowskiej policji, aspirant sztabowa Anetta Potrykus.