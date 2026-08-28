Wejherowo Pożar mieszkania na Osiedlu Kaszubskim w Wejherowie. Mieszkaniec wyskoczył przez okno Oprac. Natalia Grzybowska |

Pożar mieszkania na Osiedlu Kaszubskim w Wejherowie. Mieszkaniec wyskoczył przez okno Źródło wideo: tvn24.pl Źródło zdj. gł.: Widz

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W piątek, chwilę przed godziną 6, strażacy zostali wezwani do pożaru mieszkania na czwartym piętrze bloku na Osiedlu Kaszubskim w Wejherowie (woj. pomorskie). Po przyjeździe zastali płonący lokal, ogień wydostawał się przez okna.

- Po przybyciu na miejsce straż pożarna rozwinęła dwie linie gaśnicze. Jedna z nich podawała prąd wody z zewnątrz, a druga od wewnątrz budynku - przekazał oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie mł. asp. Grzegorz Hinz

Strażacy ewakuowali mieszkańców

Jak przekazała Ochotnicza Straż Pożarna w Wejherowie, mieszkaniec płonącego mieszkania musiał ratować się, wyskakując przez okno na skokochron. - Nie było możliwości wjazdu podnośnika, w związku z czym kierujący działaniem ratowniczym podjął decyzję o rozstawieniu skokochronu - wyjaśnił Hinz.

Mężczyzna profilaktycznie został przewieziony do szpitala, ale - jak poinformowała straż pożarna - nic poważnego mu się nie stało.

Pożar mieszkania na Osiedlu Kaszubskim w Wejherowie. Mieszkaniec wyskoczył z okna Źródło: Widz

Strażacy ewakuowali również klatkę schodową. Na czas prowadzenia akcji gaśniczej budynek musiało opuścić dziewięć osób, w tym jedno dziecko.

W działaniach uczestniczyło sześć zastępów straży pożarnej. Na miejscu nadal jest ekipa, która porządkuje miejsce zdarzenia i usuwa spalone meble.

Źródło: Google Maps