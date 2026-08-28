Pożar mieszkania na Osiedlu Kaszubskim w Wejherowie. Mieszkaniec wyskoczył przez okno
W piątek, chwilę przed godziną 6, strażacy zostali wezwani do pożaru mieszkania na czwartym piętrze bloku na Osiedlu Kaszubskim w Wejherowie (woj. pomorskie). Po przyjeździe zastali płonący lokal, ogień wydostawał się przez okna.
- Po przybyciu na miejsce straż pożarna rozwinęła dwie linie gaśnicze. Jedna z nich podawała prąd wody z zewnątrz, a druga od wewnątrz budynku - przekazał oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie mł. asp. Grzegorz Hinz
Strażacy ewakuowali mieszkańców
Jak przekazała Ochotnicza Straż Pożarna w Wejherowie, mieszkaniec płonącego mieszkania musiał ratować się, wyskakując przez okno na skokochron. - Nie było możliwości wjazdu podnośnika, w związku z czym kierujący działaniem ratowniczym podjął decyzję o rozstawieniu skokochronu - wyjaśnił Hinz.
Mężczyzna profilaktycznie został przewieziony do szpitala, ale - jak poinformowała straż pożarna - nic poważnego mu się nie stało.
Strażacy ewakuowali również klatkę schodową. Na czas prowadzenia akcji gaśniczej budynek musiało opuścić dziewięć osób, w tym jedno dziecko.
W działaniach uczestniczyło sześć zastępów straży pożarnej. Na miejscu nadal jest ekipa, która porządkuje miejsce zdarzenia i usuwa spalone meble.