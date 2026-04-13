Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Trójmiasto

Pożar na budowie drogi w pobliżu przyszłej elektrowni jądrowej. Doszło do podpalenia

|
Pożar w Słajszewie na Pomorzu
Straty szacowane są na ponad milion złotych
Źródło: TVN24
Wiadomo już, że w Słajszewie, w powiecie wejherowskim, 13 kwietnia doszło do podpalenia maszyn wykorzystywanych przy budowie drogi w pobliżu terenu planowanej elektrowni jądrowej. Informację na ten temat podała lokalna policja. Wstępne straty oszacowano na ponad milion złotych. Obecnie prowadzone są czynności mające na celu ustalenie tożsamości sprawcy.

Wejherowska policja potwierdziła w poniedziałek swoje wcześniejszą hipotezę, podając, że do pożaru w Słajszewie w powiecie wejherowskim, który wybuchł 13 kwietnia doszło z pomocą osób trzecich.

- Policjanci ustalili, że doszło do podpalenia maszyn. Obecnie trwają czynności zmierzające do ustalenia tożsamości sprawcy - przekazała asp. sztab. Anetta Potrykus, rzeczniczka wejherowskiej policji.

Z ogniem walczyło na miejscu pięć zastępów Ochotniczej Straży Pożarnej i jednostka ratownicza Państwowej Straży Pożarnej z Wejherowa. Nikt nie ucierpiał, ale maszyny zostały zniszczone przez ogień.

Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe wydała oświadczenie

Oświadczenie w sprawie pożaru wydała spółka Polskie Elektrownie Jądrowe.

- Zdarzenie miało miejsce na remontowanej drodze od miejscowości Słajszewo do granicy inwestycji, w odległości około 1 km od terenu zarezerwowanego na realizację naszej inwestycji. (...) Polskie Elektrownie Jądrowe deklarują pełną współpracę ze wszystkimi służbami wyjaśniającymi zaistniałą sytuację. Do czasu zakończenia czynności prowadzonych przez właściwe organy, spółka nie komentuje przyczyn zdarzenia - czytamy w oświadczeniu.

Prowadzone są prace, których celem jest jak najszybsze wznowienie robót przy ul. Morskiej w Słajszewie. Jak wskazano w komunikacie, droga ta ma duże znaczenie dla mieszkańców gminy Choczewo i okolic, dlatego spółka stara się ograniczyć ewentualne ryzyko opóźnień w realizacji inwestycji.

Oświadczenie spółki polskie Elektrownie Jądrowe
Oświadczenie spółki polskie Elektrownie Jądrowe
Źródło: pej.pl

Straty szacowane na ponad milion

Spłonęło pięć maszyn budowlanych. Są to: dwa walce, koparka, ładowarka i rozściełacz do asfaltu, czyli urządzenie przeznaczone do układania nawierzchni asfaltowej, tworzenia chodników lub poszerzania jezdni.

Straty wstępnie szacowane są na ponad milion złotych.

Nie tylko podpalenie

Sołtys Słajszewa Michał Milczarek powiedział, że pojazdy te pracowały przy przebudowie drogi, która ma prowadzić do przyszłej elektrowni jądrowej. Dodał, że w ubiegły weekend w miejscowości doszło też do innych niebezpiecznych zdarzeń.

- Budka ochroniarza na końcu ulicy Morskiej przy Kanale Biebrowskim została obrzucona kamieniami. W sobotni wieczór na ulicy Morskiej doszło do pożaru przenośnej toalety i zwoju kabla prawdopodobnie pod światłowód dla przyszłej elektrowni. Nie jest wykluczone, że to było podpalenie - mówił.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: tvn24.pl/PAP

Źródło zdjęcia głównego: OSP Sasino

Udostępnij:
Tagi:
pożarPomorzeOchotnicza Straż PożarnaStraż pożarna
Natalia Grzybowska
Dziennikarka tvn24.pl
Rafał Molenda
Rafał Molenda
Dziennikarz tvn24.pl
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

