Wejherowo. Skradziono metalowe elementy z 67 nagrobków Źródło: Internauta/Kontakt24

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Na cmentarzu przy ul. Roszczynialskiego w Wejherowie doszło do kradzieży metalowych elementów nagrobków, o czym powiadomił nas też Czytelnik na Kontakt24.

"U mnie skradziono z dwóch grobów krzyż i dużą figurkę Chrystusa, groby przy wejściu na cmentarz. Prawie z każdego coś zabrali". Czy też "To jest po prostu wandalizm! No bo co zrobią z tymi krzyżami, nawet na sprzedaż się nie nadają!". Takie komentarze pojawiły się pod postem lokalnego portalu nadmorski24.pl.

Skradziono metalowe elementy

Czynności z udziałem psa służbowego

Jak mówi nam aspirant Karolina Pruchniak z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, sprawa dotyczy 67 grobów.

- Prowadziliśmy czynności z technikiem kryminalistyki i przewodnikiem psa służbowego. Będziemy wyjaśniać dokładny czas oraz przebieg zdarzenia. Dokumentowaliśmy miejsce zdarzenia, robiliśmy szczegółowe oględziny, są to wszelkie działania zmierzające do ustalenia sprawcy bądź sprawców – zaznacza.

Chodzi aż o 67 grobów

Kilki dni temu też w Niestępowie

Apeluje też o kontakt do osób, które mogą posiadać jakiekolwiek informacje mogące pomóc w wyjaśnieniu tej sprawy.

Kilka dni temu pisaliśmy o kradzieży metalowych elementów na około 60 nagrobkach na cmentarzu w Niestępowie. Czy te sprawy mogą być powiązane?

- Będzie to szczegółowo sprawdzane - mówi asp. Pruchniak

Sprawą zajmuje się policja

amn, Tomasz Mikulicz /tok