Na cmentarzu przy ul. Roszczynialskiego w Wejherowie doszło do kradzieży metalowych elementów nagrobków, o czym powiadomił nas też Czytelnik na Kontakt24.
"U mnie skradziono z dwóch grobów krzyż i dużą figurkę Chrystusa, groby przy wejściu na cmentarz. Prawie z każdego coś zabrali". Czy też "To jest po prostu wandalizm! No bo co zrobią z tymi krzyżami, nawet na sprzedaż się nie nadają!". Takie komentarze pojawiły się pod postem lokalnego portalu nadmorski24.pl.
Czynności z udziałem psa służbowego
Jak mówi nam aspirant Karolina Pruchniak z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, sprawa dotyczy 67 grobów.
- Prowadziliśmy czynności z technikiem kryminalistyki i przewodnikiem psa służbowego. Będziemy wyjaśniać dokładny czas oraz przebieg zdarzenia. Dokumentowaliśmy miejsce zdarzenia, robiliśmy szczegółowe oględziny, są to wszelkie działania zmierzające do ustalenia sprawcy bądź sprawców – zaznacza.
Kilki dni temu też w Niestępowie
Apeluje też o kontakt do osób, które mogą posiadać jakiekolwiek informacje mogące pomóc w wyjaśnieniu tej sprawy.
Kilka dni temu pisaliśmy o kradzieży metalowych elementów na około 60 nagrobkach na cmentarzu w Niestępowie. Czy te sprawy mogą być powiązane?
- Będzie to szczegółowo sprawdzane - mówi asp. Pruchniak
