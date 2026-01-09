Logo strona główna
Trójmiasto

Ich jedynym schronieniem była otwarta wiata. Szczeniaki przeżyły dzięki zgłoszeniu

Psy uratowane dzięki zgłoszeniu
Szczeniaki i ich matka przeżyły dzięki zgłoszeniu przez obcą osobę
Źródło: KPP Wejherowo 
Policjanci dostali zgłoszenie o zaniedbanych psach. Na miejscu funkcjonariusze znaleźli sześć szczeniaków i ich matkę. Psy były w otwartej wiacie, która nie chroniła ich przed mrozem. Woda, którą miały w misce do picia, była zamrożona. Policjanci mówią wprost - zgłoszenie mogło uratować życie zwierząt.

Do interwencji doszło w piątek w jednej z miejscowości w powiecie wejherowskim (województwo pomorskie).

- Osoba zgłaszająca obawiała się, że suczka wraz z kilkoma szczeniętami przebywa w warunkach zagrażających ich zdrowiu, a nawet życiu. W tej chwili warunki pogodowe są niezmiernie trudne i mogą być śmiertelnie niebezpieczne - mówiła aspirant sztabowy Anetta Potrykus, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie.

Na miejsce od razu skierowano patrol.

Właściciel uważał, że warunki są odpowiednie

Pod wskazanym adresem funkcjonariusze zastali sześć szczeniaków i ich matkę. Zwierzęta były w otwartej wiacie, która nie chroniła przed mrozem. Obok budynku była też nieocieplona buda.

Zwierzęta były w otwartej wiacie, która nie chroniła przed mrozem
Zwierzęta były w otwartej wiacie, która nie chroniła przed mrozem
Źródło: KPP Wejherowo

- Woda pozostawiona do picia była całkowicie zamarznięta. Widząc, że zwierzęta są wyziębione, dzielnicowy natychmiast podjął interwencję. Przeniósł szczenięta do ogrzewanego radiowozu, zapewniając im ciepło i bezpieczeństwo. Następnie wezwał przedstawicieli OTOZ Animals z Dąbrówki, którzy podjęli decyzję o ich zabezpieczeniu i przejęli szczenięta ze swoją mamą oraz zapewnili im profesjonalną opiekę - mówiła oficer prasowy.

Jak dodała w rozmowie z tvn24.pl, właściciel uważał, że warunki, w których trzymał swoje zwierzęta, były odpowiednie.

Obok budynku była też nieocieplona buda
Obok budynku była też nieocieplona buda
Źródło: KPP Wejherowo

Przeżyły dzięki zgłoszeniu

Asp. sztab. Anetta Potrykus podkreśliła, że dzięki zgłoszeniu i szybkiej reakcji suczka i jej młode trafiły pod opiekę specjalistów, gdzie otrzymały ciepło, wodę, jedzenie i niezbędną pomoc.

- Z interwencji została sporządzona dokumentacja, a teraz sprawą zajmą się śledczy z Wydziału do Zwalczania Przestępczości Gospodarczej wejherowskiej komendy - powiedziała. - Policjanci przypominają, że każdy przypadek podejrzenia znęcania się nad zwierzętami należy niezwłocznie zgłaszać. Reagując, możemy zapobiec cierpieniu istot, które same nie potrafią poprosić o pomoc. W tej chwili warunki pogodowe są niezmiernie trudne i mogą być śmiertelnie niebezpieczne - dodała.

Psy uratowane dzięki zgłoszeniu
Psy uratowane dzięki zgłoszeniu
Źródło: KPP Wejherowo
Psy uratowane dzięki zgłoszeniu
Psy uratowane dzięki zgłoszeniu
Źródło: KPP Wejherowo
pc

Autorka/Autor: MAK/tok

Źródło: KPP Wejherowo

Źródło zdjęcia głównego: KPP Wejherowo

