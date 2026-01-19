Zniszczone elewacje w kilku miastach. Policja zatrzymała pseudokibiców

Logo strona główna
Trójmiasto

Zniszczone elewacje w kilku miastach Pomorza. Policja zatrzymała pseudokibiców
Źródło: KWP Gdańsk
Seria aktów wandalizmu na elewacjach budynków w Wejherowie, Gdyni i powiecie puckim zakończyła się interwencją policjantów z kilku jednostek. Funkcjonariusze namierzyli i zatrzymali osoby podejrzewane o udział w tych zdarzeniach. To - jak informuje policja - grupa pseudokibiców gdańskiego klubu piłkarskiego.

W nocy z soboty na niedzielę na terenie Wejherowa, Gdyni oraz powiatu puckiego doszło do serii aktów wandalizmu. Na kilkunastu elewacjach pojawiły się symbole kibicowskie należące do antagonistycznych drużyn piłkarskich z Gdyni i Wejherowa.

Na Pomorzu doszło do serii aktów wandalizmu
Na Pomorzu doszło do serii aktów wandalizmu
Źródło: KWP Gdańsk
Na kilku elewacjach pojawiły się symbole kibicowskie
Na kilku elewacjach pojawiły się symbole kibicowskie
Źródło: KWP Gdańsk

Sprawą zajęli się policjanci. Z ich ustaleń wynika, że za zniszczenia odpowiada grupa pseudokibiców gdańskiego klubu piłkarskiego, działająca na terenie kilku powiatów.

W trakcie prowadzonych działań zatrzymali do kontroli drogowej pięć pojazdów, którymi poruszało się w sumie 18 osób. Podczas kontroli funkcjonariusze ujawnili m.in. pojemniki ze sprayem, kominiarki oraz elementy odzieży i akcesoria związane z barwami pseudokibiców.

Policjanci ujawnili pojemniki ze sprejem
Policjanci ujawnili pojemniki ze sprejem
Źródło: KWP Gdańsk
Podczas akcji odnaleziono kominiarki oraz elementy odzieży i akcesoria związane z barwami pseudokibiców
Podczas akcji odnaleziono kominiarki oraz elementy odzieży i akcesoria związane z barwami pseudokibiców
Źródło: KWP Gdańsk

Dwie osoby zostały zatrzymane. Jeden z mężczyzn kierował pojazdem pod wpływem środków odurzających, natomiast drugi posiadał narkotyki. Policjanci ustalili również, że dwóch z legitymowanych mężczyzn miało aktywny zakaz wstępu na imprezy masowe.

Dzięki szybkiej i skoordynowanej akcji funkcjonariuszy udało się przerwać działalność sprawców i zapobiec kolejnym aktom wandalizmu. Zatrzymania miały miejsce w różnych lokalizacjach, gdy osoby wracały do miejsc zamieszkania.

Zarzuty "niewykluczone"

- Na chwilę obecną do policji nie wpłynęło zawiadomienie o zniszczeniu mienia od osób pokrzywdzonych. Mimo to funkcjonariusze zabezpieczyli materiał dowodowy i prowadzą w tej sprawie czynności wyjaśniające. Niewykluczone, że osoby odpowiedzialne za to zdarzenie usłyszą zarzuty zniszczenia mienia. Zatrzymany kierowca odpowie również za prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków, natomiast pasażer za posiadanie środków odurzających - przekazała Komenda Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Policjanci nadal analizują zgromadzony materiał oraz ustalają udział pozostałych wylegitymowanych osób w tym zdarzeniu.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: ng

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KWP Gdańsk

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica