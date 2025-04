Bieg po masce i szyba wybita gaśnicą. Nagranie z pościgu

Nagranie z pościgu za 20-letnim kierowcą Źródło: KPP Wejherowo

Policjant wskoczył na maskę, by razem z drugim funkcjonariuszem zablokować uciekającego kierowcę. Nagle podbiegł świadek z gaśnicą i wybił szybę w aucie, dzięki temu funkcjonariusze wyciągnęli i obezwładnili mężczyznę. Służby pokazują nagranie z pościgu. Jak się okazało 20-latek uciekał, bo stracił wcześniej prawo jazdy.

Wszystko działo się w ubiegłym tygodniu na terenie powiatu wejherowskiego (woj. pomorskie). Policjanci chcieli skontrolować kierowcę audi. Ten jednak zamiast się zatrzymać przyspieszył i zaczął uciekać. Funkcjonariusze ruszyli za nim.

- Po krótkim czasie uciekinier wjechał w ślepą uliczkę, gdzie został skutecznie zablokowany przez funkcjonariuszy - przekazała asp. sztab. Anetta Potrykus z KPP w Wejherowie. - Podczas zatrzymania 20-letni mieszkaniec powiatu wejherowskiego nie chciał opuścić pojazdu, był przypięty pasami i ignorował polecenia policjantów. Co więcej, szukał czegoś na tylnym siedzeniu i pod fotelem, co wzbudziło uzasadnione podejrzenia funkcjonariuszy o możliwość posiadania przez niego niebezpiecznych przedmiotów - dodała.

Przybiegł świadek z gaśnicą

Nagle na miejsce przyjechał inny mężczyzna. Podbiegł do funkcjonariuszy z gaśnicą i powiedział, że kierowca, którego ścigają spowodował wcześniej kolizję. Za zgodą policjantów mężczyzna wybił szybę w audi od strony pasażera.

- Dzięki temu policjanci otworzyli drzwi w pojeździe i wydostali z wnętrza 20-latka. Mężczyzna był agresywny, nie wykonywał poleceń policjantów, stawiał opór, mimo to został bardzo szybko obezwładniony, zatrzymany i doprowadzony do radiowozu - dodała oficer prasowa.

Zatrzymany 20-latek Źródło: KPP Wejherowo

Policjanci sprawdzili 20-latka narkotesterem i alkomatem. Był trzeźwy.

Stracił prawo jazdy za jazdę po narkotykach

Okazało się, że podczas ucieczki kierowca spowodował kolizję, o której mówił świadek. Jak ustalili funkcjonariusze, powodem niezatrzymania się do kontroli był brak uprawnień do kierowania. 20-latek stracił je w ubiegłym tygodniu za jazdę pod wpływem kokainy.

Mężczyzna usłyszał już zarzuty niezatrzymania się do kontroli drogowej - grozi za to do pięciu lat więzienia.

Policjanci udostępnili nagranie z kamer nasobnych policjantów z pościgu. Jak zaznacza oficer prasowa, akcja była rzeczywiście tak dynamiczna, a film - wbrew pozorom - nie jest przyspieszony.

