Walizka ze zwłokami dryfowała w rzece. Decyzja prokuratury

Śledczy rozwiązali sprawę zabójstwa mężczyzny, którego ciało znaleziono w walizce Źródło: KWP Gdańsk

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Śledztwo dotyczące zabójstwa 42-letniego mieszkańca Ustki i zbezczeszczenia jego zwłok, znalezionych w walizce, zostało przekazane do Prokuratury Rejonowej w Bytowie. Chodzi o zdarzenie, do którego doszło w maju ubiegłego roku.

Jak przekazała w sobotę Natalia Gawrych, szefowa słupskiej prokuratury, sprawa została tam przekazana, ponieważ prokurator nadzorująca postępowanie w lutym została służbowo delegowana do tej jednostki. Ta sama śledcza nadal prowadzi postępowanie.

Dotychczasowe ustalenia śledczych

Przypomnijmy, że do makabrycznego odkrycia doszło 7 maja 2025 roku. Przypadkowa osoba zauważyła walizkę dryfującą w cieku wodnym przy ulicy Rybackiej w Ustce na Pomorzu. Zaalarmowała służby po tym, jak poczuła nieprzyjemny zapach.

Akcja służb przy ul. Rybackiej w Ustce Źródło: Mariusz Jasłowski

Akcja służb przy ul. Rybackiej w Ustce Źródło: Mariusz Jasłowski

W walizce znajdowało się ciało mężczyzny w stanie zaawansowanego rozkładu. Sekcja zwłok przeprowadzona dzień później w Zakładzie Medycyny Sądowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego potwierdziła, że należą one do 42-letniego mieszkańca Ustki, którego zaginięcie zostało oficjalnie zgłoszone 8 stycznia 2025 roku. Ustalono, że mężczyzna zmarł w wyniku rozległych obrażeń głowy.

Jak informowały wcześniej pomorska policja i Prokuratura Okręgowa w Słupsku, 27 października ubiegłego roku w sprawie zatrzymano 27-letnią Milenę M. oraz 30-letniego Macieja K. Z kolei 41-letni Stanisław M. i 30-letni Jakub G. zostali doprowadzeni z aresztów śledczych w Słupsku i w Gdańsku. Pierwszy z nich odbywał tam zastępczą karę pozbawienia wolności, a drugi był osadzony w związku z inną sprawą o zabójstwo.

Do zatrzymań doszło pod koniec października ubiegłego roku Źródło: KWP Gdańsk

W Prokuraturze Rejonowej w Słupsku Stanisław M., Milena M. i Maciej K. usłyszeli zarzuty zabójstwa oraz zbezczeszczenia zwłok 42-latka. Jakub G. jest natomiast podejrzany o nieudzielenie pomocy. Podejrzani to osoby bez stałego adresu zamieszkania, pochodzą ze Śląska i z Pomorza.

Do zatrzymań doszło pod koniec października ubiegłego roku Źródło: KWP Gdańsk

Troje z nich nie przyznało się do popełnienia zarzucanych im przestępstw. Złożyli obszerne wyjaśnienia, w których zaprzeczyli swojemu udziałowi w zbrodni. Czwarty podejrzany częściowo przyznał się do zarzucanego mu czynu.

Wobec wszystkich nadal stosowany jest tymczasowy areszt. W przypadku Jakuba G. wynika on również z innej sprawy, w której jest podejrzany o zabójstwo.

Za zabójstwo grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Za zbezczeszczenie zwłok grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo do dwóch lat więzienia. Z kolei za nieudzielenie pomocy grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.

Z ustaleń w śledztwie wynika, że 42-latek został brutalnie pobity w jednym z mieszkań w Ustce. Zdaniem prokuratury podejrzani, działając wspólnie i w porozumieniu, mieli zadać mu liczne uderzenia w głowę. Następnie ciało mężczyzny zostało umieszczone w walizce i porzucone w rejonie cieku wodnego przy ulicy Rybackiej. Podejrzani znali pokrzywdzonego. Według ustaleń śledczych mieli razem pić alkohol, gdy doszło do zbrodni.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracowała Natalia Grzybowska /tok