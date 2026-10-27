Trójmiasto W Gdańsku dostał nową nerkę. Z wdzięczności zatańczył w szpitalu salsę Damian Nowicki |

Otrzymał w Gdańsku nową nerkę. Z wdzięczności zatańczył salsę w szpitalu Źródło wideo: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku Źródło zdj. gł.: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

W poniedziałek 26 października Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku zorganizowało niecodzienną akcję promującą dawstwo i transplantację. Meksykanin Ricardo Lopez Lara, były pacjent szpitala, który przeszedł operację przeszczepu nerki, razem z żoną Alicją podziękował za uratowanie życia i zatańczył na środku szpitala.

Dostał nową nerkę i z wdzięczności zatańczył salsę Źródło zdjęcia: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

Poznali się w Stanach Zjednoczonych, gdzie Gdańszczanka pojechała na stypendium sportowe. Połączyła ich miłość do tańca i muzyki latynoskiej. Razem nie tylko zaczęli uczyć tańca, ale też brali udział w zawodach. Trzy lata temu okazało się, że nerki Ricardo nie pracują. Zaczął tracić energię, coraz gorzej się ruszał. Jedynym rozwiązaniem był przeszczep.

Wiosną tego roku z Meksyku przyleciał kuzyn Ricardo, aby przejść badania. Po odpowiednich przygotowaniach, przeszczep nerki przeprowadzono pod koniec lipca. "Po czterech miesiącach od operacji czuję się wyśmienicie. Jestem wam bardzo wdzięczny. Nabieram sił, wracam do mojej pasji" - powiedział Ricardo do zebranych pracowników szpitala.

Dostał nową nerkę i z wdzięczności zatańczył salsę Źródło zdjęcia: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

Za pomoc, opiekę i troskę, jaką otrzymał Ricardo wraz z Alicją zatańczyli salsę, a potem bachatę. Dołączyli do niego pracownicy szpitala.

"Rocznie dokonujemy 60-70 przeszczepów tego narządu. Gdybyśmy tych narządów mieli więcej, moglibyśmy pomóc większej liczbie pacjentów. W Hiszpanii liczba dawców jest mniej więcej dwukrotnie większa niż w Polsce" - powiedział dr Piotr Domagała, chirurg transplantolog z UCK w rozmowie z portalem gdansk.pl.

Dwa tysiące Polaków czeka na przeszczep

W tym roku, do września, lekarze Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku dokonali w sumie 371 przeszczepów: serc, nerek, wątroby, płuc szpiku i rogówek ocznych. W całym kraju na przeszczep organu czeka około 2 tysiące osób.