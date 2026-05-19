Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Trójmiasto

Zaatakował rodzinę po grze w karty, nie żyje czterolatka. Oskarżony ma trafić na obserwację psychiatryczną

|
Atak nożownika w Ustce
Zaatakował rodzinę po grze w karty. Nie żyje czterolatka
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Mariusz Jasłowski
Prokuratura skierowała do sądu wniosek o obserwację psychiatryczną 44-letniego Piotra K., podejrzanego o zabójstwo 4-letniej córki i usiłowanie zabójstwa czterech osób w Ustce. Do zdarzenia doszło w styczniu br.

Prokurator skierował do Sądu Okręgowego w Słupsku wniosek o zastosowanie obserwacji psychiatrycznej wobec 44-letniego Piotra K., który w styczniu miał dopuścić się zabójstwa swojej 4-letniej córki oraz usiłowania zabójstwa żony, małoletniego syna i teściów. Biegli psychiatrzy po jednorazowym badaniu ambulatoryjnym nie byli w stanie jednoznacznie ocenić jego poczytalności w chwili zdarzenia i wskazali na konieczność obserwacji.

Wniosek dotyczy czterotygodniowej obserwacji psychiatrycznej. Posiedzenie sądu w tej sprawie zaplanowano na 9 czerwca 2026 roku. Według wcześniejszej decyzji Sądu Okręgowego w Słupsku oskarżony ma przebywać w areszcie do 25 lipca.

Atak nożem i śmierć czterolatki. Prokuratura w ujawnia ustalenia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Atak nożem i śmierć czterolatki. Prokuratura w ujawnia ustalenia

Rodzinę zaatakował po grze w karty

Przypomnijmy, że do tragedii doszło 26 stycznia w Ustce, gdzie rodzina przebywała u teściów podczas ferii zimowych. Według ustaleń prokuratury, po godzinie 21.30, po zakończonej grze w karty, mężczyzna miał zaatakować nożem domowników.

Miejsce ataku nożownika w Ustce
Miejsce ataku nożownika w Ustce
Źródło zdjęcia: TVN24

W wyniku zdarzenia zmarła 4-letnia córka, mimo przeprowadzonej reanimacji trwającej kilkadziesiąt minut. Jak ustalono, dziecko miało doznać 14 ran kłutych w okolice klatki piersiowej. Żona, syn oraz teściowie trafili do szpitali z ranami kłutymi i ciętymi, przy czym część z nich zdołała uciec z mieszkania

Atak nożownika w Ustce
Atak nożownika w Ustce
Źródło zdjęcia: Mariusz Jasłowski

Podejrzany usłyszał zarzuty zabójstwa oraz usiłowania zabójstwa czterech osób. Podczas przesłuchania przyznał się do ich popełnienia, nie odniósł się jednak do przebiegu wydarzeń.

Z opinii biegłego z zakresu badań fizykochemicznych wynika, że w chwili zdarzenia Piotr K. był trzeźwy i nie znajdował się pod wpływem narkotyków ani innych substancji psychoaktywnych.

Piotr K. jest byłym funkcjonariuszem Służby Ochrony Państwa i nie był wcześniej karany. Za zarzucane czyny grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: TVN24
ZOBACZ TAKŻE:
1 godz 6 min
pc
Machulski mówi o relacji z przyrodnim bratem. To polityk Konfederacji
Piotr Jacoń
shutterstock_2536461219
Rak prącia - rzadki, ale groźny. Jak uniknąć amputacji narządu?
Anna Bielecka
hpv zgnila pomarancza owoc reka shutterstock_2031463946
Najpierw nie daje objawów, potem gnijesz. "Mamy wszystko, by tak nie było"
Agata Daniluk
Udostępnij:
Tagi:
Sprawy sądowe w PolsceUstkaSłupskSądProkuratura
Natalia Grzybowska
Natalia Grzybowska
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Premier Donald Tusk na posiedzeniu rządu
Tusk zwrócił się do ministrów w sprawie Ziobry. "Ma nadzieję, że ta informacja dotrze szeroko"
Adrian Wróbel
Rumuński myśliwiec F-16
Alarm na Łotwie, dron zestrzelony nad Estonią
Świat
Jonathan Andic na pogrzebie swojego ojca, 16 grudnia 2024 roku
Syn miliardera zatrzymany. Chodzi o sprawę zabójstwa jego ojca
Świat
Donald Trump
Wyborcy ocenili Trumpa. Takiego wyniku jeszcze nie było
Świat
Eurowizja 2026. Alicja Szemplińska podczas półfinału konkursu
Rezygnacja po finale Eurowizji. W tle głosy na Polskę
Kultura i styl
Rower wodny wywrócił się na jeziorze Juksty
"To tegoroczni maturzyści". Trwają poszukiwania
Olsztyn
Peter Magyar
Magyar z delegacją w drodze do Polski. Wybrali komercyjny lot
Polska
Zbigniew Ziobro
"Chwalą się tym". "Praca zbiorowa" przy ucieczce Ziobry
Świat
Kolejne odkrycie na terenie Pałacu Brühla - róża wiatrów
"Najciekawsze, najbardziej tajemnicze znalezisko"
WARSZAWA
Wypadek w Alejach Jerozolimskich
Motocyklista przeleciał nad samochodem
WARSZAWA
Zbigniew Ziobro
Media: wiadomo, z jakiego kraju Ziobro wyleciał do USA
Amerykanie "wrzucili chińskie prezenty do kosza"? Zdjęcie tego nie pokazuje
Amerykanie "wyrzucili chińskie prezenty"? Nie tu
Zuzanna Karczewska
Nawrocki i Srebrny Krzyż Zasługi za "działalność kibiców". Tak docenił?
Srebrny Krzyż Zasługi dla kibiców od Nawrockiego? Kancelaria prezydenta wyjaśnia
Zuzanna Karczewska
John Travolta, 79. edycja Festiwalu Filmowego w Cannes
Zaskakujący wygląd Johna Travolty. Zdradził powód
Kultura i styl
Audi w polu rzepaku
Zgłosiła kradzież auta, by chronić partnera
WARSZAWA
Tarczyńskiego nie wpuścili, ale "rzekę ludzi w Londynie" pokazał. Tylko że to nie ta
Tarczyńskiego nie wpuścili, ale "rzekę ludzi w Londynie" pokazał. Tylko że to nie ta
Zuzanna Karczewska
Włodzimierz Czarzasty
Zakaz Czarzastego i niemal 500 litrów alkoholu w Sejmie. Co dalej?
Patryk Michalski
wirus ebola shutterstock_1771923899
Śmiertelny wirus wraca. WHO ogłosiła międzynarodowy stan zagrożenia
Zdrowie
Agnieszka Wojciechowska van Heukelom w podcaście "Wybory kobiet"
Trzęsienie ziemi w łódzkim PiS. Dwóch radnych wyrzuconych z partii
Piotr Krysztofiak
Donald Trump przed orędziem
Trump rezygnuje z pozwu. Możliwa kontrowersyjna ugoda
BIZNES
szpital przychodnia pacjent lekarz S shutterstock_1129302428.jpg
Zabrała "bezpańską" kurtkę, nie wiedziała o lokalizatorze
WARSZAWA
Donald Trump
Eksperci: Trump musi to zrobić, by obniżyć ceny paliw
BIZNES
Zderzyły się dwa auta
Nie działała sygnalizacja, zderzyły się dwa auta
WARSZAWA
Rowerzysta zaatakował seniorkę we Wrocławiu
"Zsiadł z roweru i pchnął mnie na chodnik"
Wrocław
Skrzyżowanie Witosa i Idzikowskiego na Mokotowie
W tym miejscu krzyżują się ważne arterie. Będą zmiany
WARSZAWA
Potem wyprzedził pojazd i uderzył w niego
Niebezpieczny manewr i kolizja na S3. Sąd zmniejszył karę dla byłego marszałka
Lubuskie
Burze, wiosna, ciepło, chmury
Burzowy wtorek. Alarmy w dziewięciu województwach
METEO
Chodzi o modele Audi: A1, A3, A4, A5, A6, TT, Q3 i Q5
Co dwa tygodnie dolewał oleju, żeby nie zatrzeć silnika. Poszedł do sądu i wygrał
Bartłomiej Plewnia
Izabela Bodnar
Mąż posłanki z zarzutami. Zabrała głos
Polska
Tłumy przed sklepem Swatch w Genewie
Tłumy klientów, interwencje policji i nieudane zakupy. Premiera zmieniła się w chaos
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica