Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ustka

Zaatakował rodzinę po grze w karty, nie żyje czterolatka. Napastnik usłyszał zarzuty

Atak nożownika w Ustce
Zaatakował rodzinę po grze w karty. Nie żyje czterolatka
Źródło: TVN24
Prokuratura Okręgowa w Słupsku postawiła zarzuty 44-letniemu funkcjonariuszowi Służby Ochrony Państwa, który w poniedziałkowy wieczór zaatakował nożem swoją rodzinę w Ustce. Jego 4-letnia córka nie żyje, a żona i teściowa nadal przebywają w szpitalu. Sąd podejmie decyzję co do tymczasowego aresztowania oskarżonego.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

44-letniemu funkcjonariuszowi Służby Ochrony Państwa, który w poniedziałek zaatakował nożem członków rodziny, zabijając swoją 4-letnią córkę grozi dożywotnie pozbawienie wolności. Prokurator przedstawił Piotrowi K. zarzut zabójstwa córki oraz usiłowania zabójstwa kilku osób.

Mężczyzna został doprowadzony na przesłuchanie do Prokuratury Okręgowej w Słupsku około godziny 11.30. Spędził tam 1,5 godziny.

Wiadomo, że przyznał się do zarzucanego mu czynu. Śledczy nie ujawniają treści jego wyjaśnień.

Prokuratura złożyła wniosek o tymczasowy areszt dla oskarżonego. Na razie nie wiadomo, kiedy zostanie rozpatrzony.

"Nic nie wskazywało, że dojdzie do tragedii"

Szef Prokuratury Okręgowej w Słupsku Patryk Wegner przekazał jeszcze we wtorek, że funkcjonariuszom policji udało się przesłuchać pokrzywdzonych teściów 44-latka. Mężczyzna składał zeznania w Sławnie, hospitalizowana kobieta w Słupsku. W środę prokurator okręgowy odniósł się do treści tych zeznań. Przyznał, że było to "ciężkie przesłuchanie" dla obojga. Z zeznań teściów 44-letniego Piotra K. wynika, że "nic nie wskazywało na to, że nastąpi awantura, nie mówiąc już o takiej tragedii". - Tego wieczora grali w karty, 44-latek wypił śladowe ilości alkoholu. W pewnym momencie wyszedł do kuchni, wrócił z niej i zaatakował ich. Nie było żadnego "stresora", "zapalnika", który by wywołał taką jego reakcję. Zaatakował nagle - przekazał prok. Wegner.

Pytany, czy świadkowie wskazali, kto był celem ataku 44-latka, powiedział, że "w odczuciu jednego ze świadków głównym celem była żona mężczyzny", przy czym "intensywność oddziaływania na innych pokrzywdzonych też była mocna i duża". - Ilość zadanych ciosów wskazuje na bardzo silne wzburzenie, nie wiadomo, czym wywołane. Liczba tych ciosów jest niewytłumaczalna. Podobnie jak liczba osób, które sprawca zaatakował i które usiłował zaatakować, bo chłopcu udało się uciec. Tam była próba zadania ciosów w plecy - powiedział prok. Wegner. Dodał, że przesłuchani świadkowie ze względu na traumę, a także dynamiczność zdarzenia nie są w stanie określić chronologiczności kolejnych sekwencji. W ich ocenie "tam nie było wcześniej kłótni, denerwujących, stresujących sytuacji, grali w karty, przestali i taka sytuacja się wydarzyła".

Stan poszkodowanych stabilny

Stan żony napastnika, który w poniedziałek wieczorem zaatakował nożem swoją rodzinę, jest już stabilny. Kobieta we wtorek odzyskała przytomność. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Wcześniej jej stan był ciężki - doznała urazów wielonarządowych i ran kłutych. Przebywa na OIOM-ie Szpitala Wojewódzkiego w Słupsku.

Stabilna i przytomna pozostaje także teściowa 44-latka. Ona także nadal wymaga jednak hospitalizacji.

Mówili, że był "oazą spokoju", "nie dostrzegli sygnałów"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Mówili, że był "oazą spokoju", "nie dostrzegli sygnałów"

USTKA
Znicz przed wejściem na klatkę schodową budynku mieszkalnego w Ustce, w którym doszło do zabójstwa
Znicz przed wejściem na klatkę schodową budynku mieszkalnego w Ustce, w którym doszło do zabójstwa
Źródło: PAP/Piotr Kowala

Zaatakował rodzinę

Jak informował we wtorek oficer prasowy słupskiej policji podkom. Jakub Bagiński, 44-letni funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa zaatakował nożem w poniedziałek wieczorem swoją rodzinę w mieszkaniu w Ustce. W wyniku odniesionych ran zmarła czteroletnia dziewczynka, pięć osób zostało rannych, w tym napastnik. Osoby ranne zostały przetransportowane do szpitali w Lęborku, Sławnie i w Słupsku, w którym nadal przebywają żona i teściowa napastnika.

Budynek, w którym doszło do zabójstwa
Budynek, w którym doszło do zabójstwa
Źródło: PAP/Piotr Kowala

Wszczęto procedurę usunięcia ze służby

We wtorkowym oświadczeniu dla mediów wicedyrektor departamentu komunikacji społecznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Kułakowski poinformował, że "funkcjonariusz jest już zawieszony".

Wszczęto wobec niego także procedurę usunięcia ze służby.

Przekazał również, że na polecenie kierownictwa resortu Biuro Nadzoru Wewnętrznego MSWiA wszczęło czynności sprawdzające przebieg służby tego funkcjonariusza, w tym także badań okresowych, które przechodził.

Kułakowski dodał, że mężczyzna był w formacji od 23 lat. Na początku października przeszedł badania okresowe. Służył w Warszawie, "nie brał bezpośredniego udziału w żadnych czynnościach ochronnych najważniejszych osób w państwie".

44-latek z żoną i z dziećmi przebywał w Ustce na urlopie u teściów. Przed tragedią zdążyli spędzić tam już kilka dni.

Nie żyje czterolatka, wielu rannych. Funkcjonariusz SOP zaatakował nożem
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nie żyje czterolatka, wielu rannych. Funkcjonariusz SOP zaatakował nożem

USTKA
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: ng/PKoz

Źródło: PAP/tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Mariusz Jasłowski

Udostępnij:
TAGI:
ZabójstwoUstkaPolicjadzieciProkuratura
Czytaj także:
Lotnisko Chopina w Warszawie
Sześciu nie wpuszczono do Polski, 13 miało problemy przy wyjeździe
WARSZAWA
mieszkanie miasto wiezowce shutterstock_708216235
Rządowy program działa, ale niełatwo z niego skorzystać. "Iluzoryczna możliwość"
BIZNES
Niemowlę z obrażeniami trafiło do szpitala. Sprawą zajmuje się prokuratura (zdjęcie ilustracyjne)
Zgłosili się z niemowlęciem do szpitala. Twierdzą, że spadło z przewijaka
Olsztyn
Poszukiwania Celine Cremer w 2023 roku
Ludzkie szczątki znalezione w buszu. Trzy lata temu zaginęła tam turystka
Świat
Zniszczenia po burzy Kristin w Figueira da Foz w Portugalii
Wiało tak, że padł diabelski młyn. Dwie ofiary śmiertelne burzy
METEO
Agresorka groziła mężczyźnie nożem
Przystawiła mu nóż do szyi i kazała jechać. Zarzuty dla 32-latki. Ta twierdzi, że "nic nie pamięta"
Łódź
imageTitle
Spore zmiany w kadrze skoczków. Czołowi Polacy nie jadą do Willingen
EUROSPORT
Targówek
"Zginęli od ciosów ostrym narzędziem". Mężczyzna zatrzymany po szturmie
WARSZAWA
Siedziba Prokuratury Krajowej
Loterie influencerów pod lupą prokuratury. Zatrzymano dziesięć osób
Poznań
Donald Trump
Amerykańska armada płynie w kierunku Iranu. "Większa niż wysłana do Wenezueli"
Świat
Pożar hali w Gliwicach
Płonie hala, kłęby czarnego dymu nad miastem
Katowice
Joel Guerriau opuszcza paryski sąd 27 stycznia
Dosypał przyjaciółce ecstasy do szampana. Były senator skazany
Martyna Nowosielska-Krassowska
bol brzucha brzuch shutterstock_2608793903
Chcesz, a nie możesz. Naukowcy odkryli powód częstego i wstydliwego problemu
Zdrowie
Działania policji na warszawskim Targówku
"Oni prosili go dwie godziny". Co wydarzyło się w domu na Targówku
WARSZAWA
imageTitle
Świątek nie przebierała w słowach. Organizatorzy turnieju reagują
EUROSPORT
Upały doprowadziły do pożarów buszu w Australii
49 stopni na termometrach. Jest taki żar, że wybuchają pożary
METEO
walizka podroz lotnisko wakcje kobieta bagaz bagaze shutterstock_2629869557
Linie lotnicze pod lupą. Pasażerowie mogli zostać wprowadzeni w błąd
BIZNES
Krzysztof Kononowicz
Śledczy wracają do sprawy Krzysztofa Kononowicza
Białystok
Warszawa, 15.01.2026. Prezydent RP Karol Nawrocki i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podczas spotkania noworocznego z szefami misji dyplomatycznych akredytowanymi w Rzeczypospolitej Polskiej
Kulisy spotkania u Nawrockiego. Faworyt prezydenta "nie do zaakceptowania"
Zespół autorów
Arleta ZalewskaPatryk MichalskiKuba Koprzywa
pap_20251119_2RB (1)
Melania Trump z apelem do Amerykanów
Anna Zaleska
Skrzyżowanie ulic Grochowskiej i Zamienieckiej
Na Grochowskiej zginął sześciolatek. Zwężenia jezdni nie będzie, ale ma być bezpieczniej
WARSZAWA
Mężczyzna usłyszał zarzuty. Grozi mu dożywocie
Zadał cios nożem i podpalił mieszkanie. Ludzie musieli uciekać z kamienicy
Łódź
Kim Keon Hee była pierwsza dama Korei Południowej wchodząc na przesłuchanie do prokuratury w Seulu
Była pierwsza dama skazana na karę więzienia
Maciej Wacławik
Ktoś ukradł elementy defibrylatora
Ktoś ukradł baterie z defibrylatora. Ratownik nie mógł pomóc księdzu, który zasłabł podczas mszy
Białystok
Jarosław Kaczyński
Kaczyński trafił do szpitala
Polska
Oblodzenie
Lodowica i ekspansja siarczystego mrozu. Warto być przygotowanym
METEO
Schronisko w Wojtyszkach (zdjęcie powstałe ok. 2016 roku)
Sobolew, Wojtyszki, Radysy. Sprawdziliśmy, co się wydarzyło
Martyna Sokołowska, Sebastian Zakrzewski
Poszukiwany listami gończymi schował się pod materacem
Na łóżku było dziwne wybrzuszenie. Pod materacem leżał poszukiwany 26-latek
Łódź
Na liczniku BMW widać prędkość ponad 300 km/h
320 kilometrów na godzinę po autostradzie. Policja szuka świadków
Katowice
Zatrzymany 19-latek
Awantura na studniówce. Pijany 19‑latek pogryzł ochroniarzy
Wrocław

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica