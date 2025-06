Akcja ratunkowa na plaży, karetka zabrała kitesurfera

Akcja ratunkowa na plaży w Ustce (Pomorskie) Źródło: Mariusz Jasłowski/Kontakt24

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 9 czerwca, o godz. 16.40 w Ustce. Na Kontakt24 otrzymaliśmy informację o interwencji służb na plaży.

- Nasze działania polegały na pomocy zespołowi ratownictwa medycznego w transporcie osoby rannej z plaży - przekazał kpt. Kamil Padusiński z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku.

- Zgłoszenie wpłynęło do nas o 16.40. Działania SAR sprowadzały się do przetransportowania rannego kitesurfera z plaży w celu przekazania go zespołowi ratownictwa medycznego. Mężczyzna doznał urazu kończyny dolnej, miał otwarte złamanie nogi - poinformował Wojciech Paczkowski z Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa

Akcja ratunkowa na plaży w Ustce (Pomorskie) Źródło: Mariusz Jasłowski/Kontakt24

Akcja ratunkowa na morzu w Ustce (Pomorskie) Źródło: Mariusz Jasłowski/Kontakt24

