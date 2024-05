czytaj dalej

Prezydent Iranu Ebrahim Raisi podróżował śmigłowcem Bell 212. Maszyny te zostały wprowadzone do eksploatacji jeszcze pod koniec lat 60. - podała amerykańska telewizja CNN, powołując się na analityka wojskowego Cedrica Leightona. Stwierdził on między innymi, że Irańczycy mogli mieć problemy z dostępem do części zamiennych dla tego helikoptera z powodu zachodnich sankcji, co mogło odegrać główną rolę w katastrofie lotniczej. Zdaniem byłego pilota Michała Fiszera, lot z Raisim na pokładzie "w ogóle nie powinien się odbyć". Warunki pogodowe były złe, a maszynę "załadowano" do pełna - miała aż dziewięć osób na pokładzie.