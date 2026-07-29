Trójmiasto Włamał się do domu, kradł bieliznę i ubranka dla lalek Oprac. Tomasz Mikulicz |

Tuchom. Włamał się do domu. Nie ukradł biżuterii i pieniędzy, tylko ubranka dla lalek Źródło wideo: Pomorska Policja Źródło zdj. gł.: Pomorska Policja

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45-latek dostał się do jednego z domów jednorodzinnych w Tuchomiu poprzez wybicie szyby. Plądrował pomieszczenia, ale kompletnie zignorował wartościowe przedmioty. Nie zwrócił uwagi ani na biżuterię, ani na gotówkę.

Jego łupem padły ubranka dla lalek Źródło zdjęcia: Pomorska Policja

Znalazł też czas na konsumpcję alkoholu

"Skupił się na gromadzeniu bielizny oraz ubranek dla lalek" – czytamy w komunikacie na stronie pomorskiej policji.

Poczuł się też na tyle swobodnie, że znalazł czas na alkohol. Opróżnił aż trzy butelki należące do gospodarzy. Właściciele domu nakryli 45-latka na gorącym uczynku i zaalarmowali policjantów.

Trafił do aresztu Źródło zdjęcia: Pomorska Policja

Nie potrafił wyjaśnić, dlaczego wybrał ubranka dla lalek

Mężczyzna był pijany, miał ponad dwa promile w organizmie. Nie potrafił wyjaśnić swoich preferencji, co do gromadzonych łupów. Został osadzony w areszcie. Za kradzież z włamaniem grozi mu 10 lat więzienia.