Włamał się do domu, kradł bieliznę i ubranka dla lalek
45-latek dostał się do jednego z domów jednorodzinnych w Tuchomiu poprzez wybicie szyby. Plądrował pomieszczenia, ale kompletnie zignorował wartościowe przedmioty. Nie zwrócił uwagi ani na biżuterię, ani na gotówkę.
Znalazł też czas na konsumpcję alkoholu
"Skupił się na gromadzeniu bielizny oraz ubranek dla lalek" – czytamy w komunikacie na stronie pomorskiej policji.
Poczuł się też na tyle swobodnie, że znalazł czas na alkohol. Opróżnił aż trzy butelki należące do gospodarzy. Właściciele domu nakryli 45-latka na gorącym uczynku i zaalarmowali policjantów.
Nie potrafił wyjaśnić, dlaczego wybrał ubranka dla lalek
Mężczyzna był pijany, miał ponad dwa promile w organizmie. Nie potrafił wyjaśnić swoich preferencji, co do gromadzonych łupów. Został osadzony w areszcie. Za kradzież z włamaniem grozi mu 10 lat więzienia.
Źródło: tvn24.pl