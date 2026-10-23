Trójmiasto Trzyletnia Róża nie żyje. Przed sądem stanęli jej rodzice zastępczy, odpowiadają za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem

Słupsk. Wniosek o areszt dla rodziców zastępczych zmarłej trzylatki (wideo archiwalne) Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Piotr Kowala

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Sąd wyłączył jawność procesu w całości, mimo sprzeciwu oskarżyciela publicznego.

26-letnia Karolina G. i jej 27-letni mąż Arkadiusz G. na rozprawę zostali doprowadzeni z aresztu. W sądzie stawiła się także babcia Róży, która w procesie jest oskarżycielką posiłkową.

- Jawne rozpoznanie rozprawy mogłoby obrażać dobre obyczaje, a także naruszać ważny interes prywatny małoletnich, córki i syna oskarżonych, a także innych małoletnich dzieci, których ten proces bezpośrednio dotyczy - argumentowała przewodnicząca rozprawie sędzia Aldona Chruściel-Struska.

Podkreśliła, że "organy państwa w pierwszej kolejności powinny stać na straży prawidłowego rozwoju dzieci, także tego związanego z ich bezpieczeństwem psychicznym".

- Jawne rozpoznanie sprawy będzie stało na przeszkodzie temu w sytuacji, gdy opinia publiczna zostanie zapoznana ze wszystkimi drastycznymi, obrażającymi dobre obyczaje szczegółami. Interes publiczny nie może być chroniony kosztem interesu prywatnego dzieci. Rolą sądu jest baczyć, aby interes prywatny małoletnich, jako naczelna zasada konstytucyjna, był chroniony prawnie - mówiła sędzia.

O wyłączenie jawności procesu wnioskowali obrońcy oskarżonych. Wskazywali przede wszystkim na szykany i hejt, których już doświadczają dzieci Karoliny i Arkadiusza G. ze strony lokalnej społeczności. W przypadku jawności procesu, w ich ocenie, małoletni narażeni zostaliby na ostracyzm. Wyłączenia jawności procesu chcieli też sami oskarżeni.

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Słupsku Magdalena Kasperska, wnosząc sprzeciw do wniosków o wyłączenie jawności procesu, podkreśliła, że sprawa śmierci Róży "nie jest prywatną tragedią". W jej ocenie jawność procesu pozwoliłaby na ustalenie, co zawiodło, co należy poprawić w systemie pieczy zastępczej, by takich tragedii uniknąć w przyszłości.

Jawności procesu chciała także babcia Róży, która liczy na dożywocie dla oskarżonych. Jej pełnomocniczka, adwokat Danuta Wawrowska, stwierdziła na sali rozpraw, że "sprawa o tak drastycznym charakterze powinna toczyć się jawnie", "w sposób transparentny". Oceniła, że obywatele powinni mieć pewność, że winni przestępstw zostaną z nich rozliczeni.

Przed salą rozpraw jeden z obrońców oskarżonej, mecenas Bartosz Fieducik, powiedział mediom, że przed sądem będzie dowodził, że jego klientka sama "była ofiarą przemocy". Nie kwestionował, że śmierć Róży "to wielka tragedia", ale jak twierdzi, jego klientki "nie było w łazience, gdy doszło do tragicznego zdarzenia". Będzie próbował wykazać, że za zabójstwo Róży odpowiada jedna osoba dorosła i nie jest to Karolina G. Drugi z obrońców, adwokat Krzysztof Łopatowski, ocenił, że przyjęta kwalifikacja czynu wobec oskarżonej "nie jest trafna", przy czym zaznaczył, że "tu nie ma mowy o uniewinnieniu".

Rodzicom zastępczym grozi dożywocie

27-latek i 26-latka zostali oskarżeni o znęcanie się fizyczne i psychiczne nad powierzoną im w pieczę zastępczą trzyletnią Różą oraz dokonanie, wspólnie i w porozumieniu, jej zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Zabójstwo było - według śledczych - konsekwencją znęcania się nad dzieckiem, spowodowania u dziewczynki ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i nieudzielenia jej pomocy we właściwym czasie.

Oskarżeni, jak przekazywała wcześniej prokurator Natalia Gawrych, odpowiedzą również za znęcanie się nad nieporadnym ze względu na wiek ośmioletnim chłopcem, dla którego byli rodziną zastępczą. Grozi im dożywocie.

Rodzice zastępczy trzyletniej dziewczynki usłyszeli zarzuty Źródło zdjęcia: PAP/Piotr Kowala

Rodzice zastępczy trzyletniej dziewczynki usłyszeli zarzuty Źródło zdjęcia: PAP/Piotr Kowala

Głębokie poparzenia niemal całego ciała

Trzylatka zmarła w słupskim szpitalu 9 maja 2025 roku krótko po przywiezieniu jej do placówki przez zespół pogotowia. Dziewczynka miała rozległe, głębokie poparzenia niemal całego ciała. Sekcja zwłok potwierdziła, że przyczyną śmierci dziecka była choroba oparzeniowa, tzw. wstrząs oparzeniowy. Rodzice zastępczy zostali zatrzymani tego samego dnia. Dzień później usłyszeli zarzuty spowodowania u Róży ciężkiego uszkodzenia ciała ze skutkiem śmiertelnym. 13 lutego te zarzuty zostały im zmienione na zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Jak informowała wówczas prokurator Gawrych, pozwoliło na to "prowadzone drobiazgowo i bardzo szczegółowo postępowanie, uzyskane w jego toku opinie biegłych, w tym z zakresu medycyny sądowej, jak również z zakresu oparzeń". Ta druga opinia była kluczowa. Potwierdziła, że działanie obojga rodziców zastępczych nie było przypadkowe, że to nie był nieszczęśliwy wypadek.

Ponadto w toku śledztwa prokuratura ustaliła, że małżeństwo znęcało się nad jeszcze jednym dzieckiem z sześciorga, które miało w pieczy zastępczej - ośmioletnim chłopcem.

W odrębnym postępowaniu Prokuratura Rejonowa w Miastku bada wątek dotyczący niedopełnienia obowiązków przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Słupsku. Śledztwo trwa.

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Nieprawidłowości w procesie kwalifikacji

Starostwo Powiatowe w Słupsku przeprowadziło w PCPR audyt, który wykazał nieprawidłowości m.in. w procesie kwalifikacji rodzin zastępczych. Zarekomendowano m.in. bardziej szczegółową weryfikację kandydatów, w tym analizę ich sytuacji życiowej, zdrowotnej i społecznej, obowiązkowy udział psychologa w kwalifikacji oraz większy nacisk na realną ocenę warunków domowych. Audytorzy zalecili szczególną ostrożność przy kwalifikowaniu osób młodych, z ograniczonym doświadczeniem życiowym. Skutkiem audytu były też decyzje personalne. Pracę w PCPR straciły ówczesna dyrektor placówki i kierownik pieczy zastępczej. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej złożyła wypowiedzenie.