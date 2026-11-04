Trójmiasto Policyjny pościg ulicami Trójmiasta. Nie zatrzymał się do kontroli, staranował radiowozy Damian Nowicki |

Policyjny pościg w Trójmieście. Kierowca staranował radiowozy Źródło wideo: Komenda Miejska Policji w Gdyni Źródło zdj. gł.: Komenda Miejska Policji w Gdyni

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Wszystko zaczęło się na ulicy Demptowskiej w Gdyni. Ww poniedziałek 2 listopada około godziny 10 funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji podjęli próbę kontroli zaparkowanego samochodu dostawczego. Na ich widok kierowca zablokował drzwi i gwałtownie ruszył w kierunku ul. Morskiej. Funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli pościg, a dyżurny skierował do działań kolejne jednostki.

Mężczyzna ignorował polecenia funkcjonariuszy i za wszelką cenę próbował uniknąć zatrzymania. Wielokrotnie łamał przepisy ruchu drogowego, stwarzając realne zagrożenie dla innych uczestników. Chcąc ominąć zator drogowy, wjechał na chodnik, na którym stała kobieta. Na szczęścią zdążyła odskoczyć przed zbliżającym się samochodem.

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Zatrzymali go po blokadzie drogi

Sytuację na bieżąco monitorował dyżurny miejskiego monitoringu, który utrzymywał stałą łączność z patrolami i koordynował ich położenie. Nawiązał też kontakt z dyżurnym z Sopotu, dzięki czemu zorganizowano blokadę drogi, co doprowadziło do zatrzymania pojazdu.

Kierowca próbował uciec do ostatniego momentu, ponieważ staranował stojące w poprzek radiowozy. Niedoszłym uciekinierem okazał się 32-letni obywatel Korei Południowej. Wstępne badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna był trzeźwy, a jego krew zabezpieczono do dalszej analizy.

- Mężczyźnie postawiono zarzuty dotyczące niezatrzymania się do kontroli, narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia oraz uszkodzenie dwóch policyjnych radiowozów. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. O jego dalszym losie zadecyduje sąd - podała starszy posterunkowy Aleksandra Olszewska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gdyni.