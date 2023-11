Matka Anny Przybylskiej straciła blisko milion złotych. Padła ofiarą oszustki

Straciła 890 tysięcy złotych

- Postępowanie pozostaje w toku. Prowadzone jest o czyn z art. 286 §1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k., to jest doprowadzenia pokrzywdzonej do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w łącznej kwocie 890 tysięcy złotych poprzez wprowadzenie w błąd co do okoliczności zawarcia umów pożyczki oraz możliwości i zamiaru ich spłaty. Na obecnym etapie śledztwo prowadzone jest w sprawie - poinformowała prokurator Grażyna Wawryniuk, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.