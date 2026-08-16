Trójmiasto Para utonęła w jeziorze w Siemirowicach. Kobieta była w ciąży Oprac. Aleksandra Sapeta |

Tragedia nad jeziorem w Siemirowicach (Pomorskie). Nie żyją dwie osoby Źródło wideo: KPP Lębork Źródło zdj. gł.: KPP Lębork

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Informacja o zdarzeniu wpłynęła do służb w sobotę przed godziną 18. Ze zgłoszenia wynikało, że "dwie osoby weszły" do jeziora w Siemirowicach, w powiecie lęborskim (województwo pomorskie), w części akwenu, gdzie obowiązywał zakaz kąpieli - przekazała policja w Lęborku.

Jezioro w Siemirowicach (Pomorskie) Źródło zdjęcia: KPP Lębork

Na miejscu pojawił się patrol policji oraz strażacy. Z wody wyłowiono 35-letnią kobietę i mężczyznę. Pomimo działań ratowniczych, w tym resuscytacji krążeniowo-oddechowej ich życia nie udało się uratować.

Jezioro w Siemirowicach (Pomorskie) Źródło zdjęcia: KPP Lębork

Sebastian Kluska: kobieta była w ciąży

O szczegółach zdarzenia poinformował później Sebastian Kluska, dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (SAR). "Para pokłóciła się na pomoście. Oboje wpadli do wody. Oboje nie żyją. Kobieta dodatkowo była w ciąży" - przekazał we wpisie na X.

Siemierowice gm Cewice. Jest mnie jeszcze w stanie coś zaskoczyć. Na przykład ta tragedia. Para pokłóciła się na pomoście. Oboje wpadli do wody. Oboje nie żyją. Kobieta dodatkowo była w ciąży. Moi drodzy woda nie wybacza błędów. Dwa, może 3 życia stracone, przez głupotę.… pic.twitter.com/e0frGJ4Iew — Sebastian Kluska (@KluskaSebastian) August 15, 2026 Rozwiń Źródło: X

Źródło: Google Maps