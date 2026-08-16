Para utonęła w jeziorze w Siemirowicach. Kobieta była w ciąży
Informacja o zdarzeniu wpłynęła do służb w sobotę przed godziną 18. Ze zgłoszenia wynikało, że "dwie osoby weszły" do jeziora w Siemirowicach, w powiecie lęborskim (województwo pomorskie), w części akwenu, gdzie obowiązywał zakaz kąpieli - przekazała policja w Lęborku.
Na miejscu pojawił się patrol policji oraz strażacy. Z wody wyłowiono 35-letnią kobietę i mężczyznę. Pomimo działań ratowniczych, w tym resuscytacji krążeniowo-oddechowej ich życia nie udało się uratować.
Sebastian Kluska: kobieta była w ciąży
O szczegółach zdarzenia poinformował później Sebastian Kluska, dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (SAR). "Para pokłóciła się na pomoście. Oboje wpadli do wody. Oboje nie żyją. Kobieta dodatkowo była w ciąży" - przekazał we wpisie na X.
Źródło: TVN24