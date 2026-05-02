Trójmiasto

Tragedia na jeziorze, dwie osoby nie żyją. Sternik zostanie przesłuchany

Tragedia na jeziorze Salińskim. Dwie osoby nie żyją po przewróceniu łodzi, sternik pijany
Źródło: TVN24
Na jeziorze Salińskim (Pomorskie) w piątek przewróciła się łódź z pięcioma osobami na pokładzie. Nie żyją dwie z nich. Sternik był pijany. Jeszcze dziś zostanie doprowadzony do prokuratury, gdzie odpowie na pytania śledczych.

Odpowiedzialny za tragiczne zdarzenie 33-letni mężczyzna jest już trzeźwy i około południa ma zostać przesłuchany przez Prokuraturę Rejonową w Wejherowie. Wtedy też zostanie mu przedstawiony odpowiedni zarzut bądź zarzuty. Według ustaleń reportera TVN24 Adama Krajewskiego, prawdopodobnie będzie dotyczył prowadzenia łodzi pod wpływem alkoholu, ale zważywszy na fakt, że utonęły dwie osoby te zarzuty mogą być dużo poważniejsze.

Zatrzymany kierował łodzią, która w piątek wieczorem z pięcioma osobami na pokładzie wywróciła się na jeziorze Salińskim w powiecie wejherowskim. Mężczyzna miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Tylko on o własnych siłach dopłynął do pomostu.

- Dwie inne osoby zostały podjęte z wody przez służby ratunkowe podczas prowadzonej akcji i trafiły do szpitala bez zagrożenia życia. Podczas prowadzonej w nocy akcji z jeziora nurkowie z PSP wyłowili kobietę i mężczyznę, a lekarz potwierdził ich zgon - powiedziała po zdarzeniu asp. Karolina Pruchniak z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie.

Ofiary miały po 28 lat.

Źródło: PAP

