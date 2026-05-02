Tragedia na jeziorze Salińskim. Dwie osoby nie żyją po przewróceniu łodzi, sternik pijany Oprac. Natalia Grzybowska, Oprac. Aleksandra Sapeta |

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Zgłoszenie o wypadku wpłynęło do służb ratunkowych tuż po godzinie 23 w piątek. Wynikało z niego, że na jeziorze Salińskim w gminie Gniewino, powiecie wejherowskim, wywróciła się łódź z pięcioma osobami na pokładzie.

- Jednej z tych osób udało się samodzielnie dopłynąć do brzegu, dwie pozostałe osoby zostały podjęte z wody przez służby ratunkowe podczas prowadzonej akcji i trafiły do szpitala bez zagrożenia życia. Podczas prowadzonej w nocy akcji z jeziora nurkowie z PSP wyłowili kobietę i mężczyznę, a lekarz potwierdził ich zgon - powiedziała asp. Karolina Pruchniak z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie.

Ofiary miały po 28 lat.

Sternik był pijany

Policjanci zatrzymali 33-latka, który prowadził łódź w chwili wypadku. Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna był nietrzeźwy - miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie.

Obecnie przebywa w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Policjanci zajmą się nim, gdy wytrzeźwieje. Wtedy też zostanie mu przedstawiony odpowiedni zarzut bądź zarzuty.

Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności tej tragedii.

OGLĄDAJ: TVN24