Zaatakował swoją 86-letnią babcię, rzucał w nią przedmiotami. Wnuk z zarzutami

Do zdarzenia doszło wieczorem 19 września. To wtedy dyżurny policji w Tczewie otrzymał zgłoszenie o pobiciu 86-letniej kobiety. Mundurowi na miejscu udzielili seniorce pierwszej pomocy i przystąpili do szukania napastnika. "Jak ustalili (...), wnuk zaatakował swoją babcię, zadając jej liczne obrażenia, a także rzucając w nią przedmiotami znajdującymi się w mieszkaniu" - czytamy w policyjnym komunikacie. 86-latka została przetransportowana do szpitala.