Wyczuli ulatniający się gaz w szkole. Ewakuowano blisko pięćset osób

W poniedziałek w Szkole Podstawowej numer 10 w Tczewie interweniowały służby. Miało to związek ze zgłoszeniem pracowników, którzy wyczuli gaz w budynku.

- Pracownicy szkoły wyczuli gaz w piwnicy oraz na piętrze placówki przy ulicy Marii Konopnickiej. Na miejscu pracowały służby pogotowia gazowego, które przeprowadziły pomiary w budynku - przekazał oficer tczewskiej straży pożarnej kapitan Michał Myrda.

Jak dodał, ze szkoły ewakuowano łącznie 481 osób. Dyrekcja placówki odwołała dalsze zajęcia. Nikt nie odniósł obrażeń.

Na miejscu oprócz pogotowia gazowego pracowali również strażacy i policjanci.

