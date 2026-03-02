Wyczuli ulatniający się gaz w szkole. Ewakuacja i odwołane lekcje

W poniedziałek w Szkole Podstawowej numer 10 w Tczewie interweniowały służby. Miało to związek ze zgłoszeniem pracowników, którzy wyczuli gaz w budynku.
- Pracownicy szkoły wyczuli gaz w piwnicy oraz na piętrze placówki przy ulicy Marii Konopnickiej. Na miejscu pracowały służby pogotowia gazowego, które przeprowadziły pomiary w budynku - przekazał oficer tczewskiej straży pożarnej kapitan Michał Myrda.
Jak dodał, ze szkoły ewakuowano łącznie 481 osób. Dyrekcja placówki odwołała dalsze zajęcia. Nikt nie odniósł obrażeń.
Strażak w poniedziałek późnym wieczorem poinformował, że źródło wycieku nie zostało jeszcze zlokalizowane. Dyrekcja placówki podjęła decyzję o odwołaniu lekcji również we wtorek.
„03.03.2026 będzie dniem wolnym od wszystkich zajęć. Szkoła nie zapewnia w tym dniu opieki w świetlicy” - poinformowano.
Opracował Michał Malinowski
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: FotoDax / Shutterstock