Wyczuli ulatniający się gaz w szkole. Ewakuacja i odwołane lekcje

Do zdarzenia doszło na tczewskim moście kolejowym Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W poniedziałek w Szkole Podstawowej numer 10 w Tczewie interweniowały służby. Miało to związek ze zgłoszeniem pracowników, którzy wyczuli gaz w budynku.

- Pracownicy szkoły wyczuli gaz w piwnicy oraz na piętrze placówki przy ulicy Marii Konopnickiej. Na miejscu pracowały służby pogotowia gazowego, które przeprowadziły pomiary w budynku - przekazał oficer tczewskiej straży pożarnej kapitan Michał Myrda.

Jak dodał, ze szkoły ewakuowano łącznie 481 osób. Dyrekcja placówki odwołała dalsze zajęcia. Nikt nie odniósł obrażeń.

Strażak w poniedziałek późnym wieczorem poinformował, że źródło wycieku nie zostało jeszcze zlokalizowane. Dyrekcja placówki podjęła decyzję o odwołaniu lekcji również we wtorek.

„03.03.2026 będzie dniem wolnym od wszystkich zajęć. Szkoła nie zapewnia w tym dniu opieki w świetlicy” - poinformowano.

OGLĄDAJ: Napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie. Najnowsze informacje w TVN24

Opracował Michał Malinowski