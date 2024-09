czytaj dalej

Minister zdrowia Izabela Leszczyna powiedziała w czwartek, że planuje odkupienie szczepionek na COVID-19 od Łotwy, by aktualne szczepionki były dostępne w Polsce już we wrześniu. Dodała, że szczepionki zamówione w ramach przetargu będą dostępne dopiero w październiku. Chodzi o zmodyfikowaną szczepionkę przeciw COVID-19, dostosowaną do nowego wariantu wirusa.