Trójmiasto Ciało kobiety w mieszkaniu w Tczewie. Śledczy badają okoliczności śmierci Oprac. Natalia Grzybowska |

Rzeczniczka tczewskiej policji o znalezieniu zwłok w jednym z mieszkań Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Policja Podkarpacka

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W niedzielę kilka minut przed godziną 14 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Tczewie otrzymał zgłoszenie o znalezieniu zwłok 43-letniej kobiety w jednym z mieszkań na terenie miasta. Jak przekazała mł. asp. Katarzyna Ożóg, oficer prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Tczewie, w związku z prowadzonymi czynnościami funkcjonariusze zatrzymali 19-letniego mężczyznę.

Na miejscu zdarzenia pod nadzorem prokuratora pracowali policjanci grupy operacyjno-dochodzeniowej oraz technik kryminalistyki. Funkcjonariusze przeprowadzili oględziny, zabezpieczyli ślady i ustalali szczegółowe okoliczności zdarzenia.

Śledczy na razie nie ujawniają szczegółów sprawy. Nie informują również, jaka relacja łączyła zatrzymanego 19-latka ze zmarłą kobietą.

Źródło: Google Maps

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