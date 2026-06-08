Ciało kobiety w mieszkaniu w Tczewie. Śledczy badają okoliczności śmierci
W niedzielę kilka minut przed godziną 14 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Tczewie otrzymał zgłoszenie o znalezieniu zwłok 43-letniej kobiety w jednym z mieszkań na terenie miasta. Jak przekazała mł. asp. Katarzyna Ożóg, oficer prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Tczewie, w związku z prowadzonymi czynnościami funkcjonariusze zatrzymali 19-letniego mężczyznę.
Na miejscu zdarzenia pod nadzorem prokuratora pracowali policjanci grupy operacyjno-dochodzeniowej oraz technik kryminalistyki. Funkcjonariusze przeprowadzili oględziny, zabezpieczyli ślady i ustalali szczegółowe okoliczności zdarzenia.
Śledczy na razie nie ujawniają szczegółów sprawy. Nie informują również, jaka relacja łączyła zatrzymanego 19-latka ze zmarłą kobietą.
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Źródło: tvn24.pl